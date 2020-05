Corona-Krise: Offizierskorps will auch über Mitgliedsbeitrag reden

Frage: Herr Schmidt, was machen Sie Pfingsten, nachdem das Gildefest abgesagt wurde?

Schmidt: Ich werde zu Hause bleiben, genau wie viele andere Bürger und Bürgerinnen unserer wunderschönen Stadt auch. Leider lässt das Coronavirus Feierlichkeiten in diesem Jahr nicht zu – wir bedauern das sehr, aber leider ist dies nicht zu ändern.

Frage: Als Schatzmeister der Gilde haben Sie aktuell rund 22 000 Euro in der Kasse, wenn man die Zahlen der Gildeversammlung zugrunde legt: 15 000 Euro sollten für das Gildefest anlässlich des Jubiläums ’750 Jahre Stadtrechte’ zurückgelegt werden. Was passiert jetzt mit dem Geld?

Schmidt: In Anbetracht der Tatsache, dass noch nicht final entschieden wurde, die Feierlichkeiten bezüglich des 750-jährigen Stadtjubiläums gegebenenfalls auf das nächste Jahr zu verschieben, werden wir vorerst das Geld zurückstellen für mögliche Veranstaltungen im nächsten Jahr.

Frage: Gibt es Verträge für das geplante Gildefest 2020, die sie trotz der Absage mit Geld bedienen müssen? Wenn ja, wie hoch sind die Verbindlichkeiten der Gilde?

Schmidt: Über Vertragsinhalte haben wir in der Vergangenheit nicht in der Öffentlichkeit gesprochen, dies werden wir auch in Zukunft so halten. Nur so viel sei an dieser Stelle gesagt: Der Wildeshauser Schützengilde entstehen aufgrund der Absage des Gildefestes 2020 kaum nennenswerte Kosten.

Frage: Dieses Jahr fließt eine ordentliche Summe in die Gildekasse; denn bei 3732 Gildemitgliedern und 36 Euro Jahresbeitrag sind das 134 352 Euro. Wird das Gildefest 2021 noch größer?

Schmidt: Bei der Summe der Einnahmen/Beiträge liegen Sie falsch, da ein großer Teil der Mitglieder aufgrund der Zugehörigkeit zur Wildeshauser Schützengilde (ab 50 Jahre Mitgliedschaft) schon beitragsfrei ist. Ferner haben wir darüber hinaus in diesem Jahr keine weiteren Einnahmen, aber trotzdem laufende Ausgaben, sodass der Überschuss für dieses Jahr nicht so groß ausfallen wird. Unter anderem haben wir hier Kosten für Generalversammlung, Kompanieversammlungen, Steuerberatungskosten, Buchhaltungskosten, Kosten für den Gebäudeunterhalt, Lizenzgebühren, Spenden, usw.

Frage: Oder wird der Mitgliedsbeitrag für 2020 storniert? Gibt es Reaktionen von Mitgliedern?

Schmidt: Aufgrund der Beschränkungen bezüglich der Versammlungsfreiheit hat auch das Offizierskorps der Wildeshauser Schützengilde in diesem Jahr seit März noch nicht getagt. Wir werden sicherlich im Laufe des zweiten Halbjahres 2020 diese Offiziersversammlungen nachholen, um genau über derartige Themen zu sprechen.

