Coronavirus: Schornsteinfeger kommt weiter

Frage: Wie hat sich Ihr Alltag verändert? Wie reagieren die Kunden auf Sie?

Hökendorf: Die Leute sind vorsichtig geworden, aber weiterhin freundlich. Vor allem wenn sie sehen, dass wir entsprechende Schutzmaßnahmen treffen. Im Großen und Ganzen arbeiten wir normal weiter. So wurde es uns auch vom Land Niedersachsen aufgrund des Brandschutzes vorgegeben.

Zur Person Axel Hökendorf (50) ist seit 33 Jahren Schornsteinfeger mit Leib und Seele. Meister darf er sich seit 1995 nennen. 2012 hat er sich selbstständig gemacht und arbeitet heute gemeinsam mit einem Angestellten. Zu seinem Einzugsgebiet zählen Wildeshausen und ein kleiner Teil von Visbek. Als bevollmächtigter Bezirksschornsteinfeger handelt er im Auftrag des Landkreises und der Behörden für den Brandschutz.

Frage: Welche Maßnahmen ergreifen Sie zum Schutz Ihrer Mitarbeiter und der Kunden?

Hökendorf: Wir fassen alles nur mit Handschuhen an und tragen Mundschutzmasken, wenn wir die Wohnungen betreten müssen. Zudem haben wir stets Desinfektionsmittel dabei und waschen uns die Hände. Den Sicherheitsabstand halten wir ebenso ein. Manch ein Kunde möchte uns bei der Arbeit über die Schulter schauen, aber da müssen wir auch an den Eigenschutz denken. In der Regel halten wir uns ohnehin nur im Keller oder auf dem Dachboden auf und laufen nicht, wie von manchen befürchtet, durch die Wohnung.

Frage: Ist der Kunde denn gezwungen, Sie in die Wohnung zu lassen?

Hökendorf: Wenn Kunden wirklich Bedenken haben, können wir die Arbeiten auch verschieben. Das müssen wir allerdings von Fall zu Fall abwägen, um den Brandschutz zu gewährleisten. In manchen Fällen ist ein Besuch einfach notwendig, damit der nächste Besuch nicht von der Feuerwehr sein muss. Wenn Kunden auch bei Überschreitung der Fristen nicht mit einem Besuch einverstanden sind, müssen Sie ein entsprechendes Schriftstück unterschreiben.