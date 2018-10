Döhlen /Großenkneten Die Großenkneter Bauerschaft Döhlen wächst. Im neuen Baugebiet „Achternstraße“ wird das erste Wohnhaus gebaut. Die Bodenplatte ist in Arbeit. Elf Häuser finden im ersten Bauabschnitt Platz, weitere 30 Grundstücke können bei Bedarf in einem zweiten Bauabschnitt realisiert werden. Die Grundstücke der Häuslebauer sind 800 bis 1000 Quadratmeter groß.

Im Infrastrukturausschuss des Kneter Gemeinderates wurde der geplante Endausbau für das gesamte Wohngebiet vorgestellt. Die Wohnstraßen werden als verkehrsberuhigte Zone ausgebaut. Die Fahrbahn wird im Wesentlichen rot gepflastert. Wegen des sandigen Untergrundes ist laut Planer keine Regenwasserkanalisation erforderlich. Für das Oberflächenwasser werden Sickermulden (maximal 30 Zentimeter tief) am Fahrbahnrand angelegt. Geparkt werden muss auf eingezeichneten Flächen, ferner sind Pflanzbeete vorgesehen.

Die Zufahrt in das neue Baugebiet führt von der Landesstraße 871 (Straße Im Dorf) zunächst auf die Straße Fillerkuhle und von dort ins Wohngebiet. Entlang der Landesstraße wurde ein Wall als Lärmschutz aufgeschüttet. Die neue Straße, an der die Häuser liegen, trägt den Namen „Ton Barg“ (Zum Berg).

In dem Zusammenhang stellte die Fraktion KA/Unabhängige einen Antrag, die Ortseinfahrt nach Döhlen und damit die L 871 in Höhe des Wohngebietes so umzubauen, dass Autofahrer langsamer fahren müssen. Gleichzeitig beantragt die Fraktion, mit dem Endausbau der Straße Ton Barg auch die Zufahrtsstraße Fillerkuhle, die über ein altes Pflaster verfügt, ebenfalls auszubauen.

Der Fachausschuss beschäftigte sich in seiner jüngsten Sitzung noch nicht konkret mit diesem Antrag. Die Gemeindeverwaltung nahm aber bereits Stellung dazu. So sei es vorgesehen, die „Fillerkuhle“ im Abschnitt von der Landesstraße bis zur östlichen Erschließungsstraße „in einfacher Bauweise“ in Asphalt herzurichten. Eine Straßenbeleuchtung sei ebenfalls vorgesehen. Außerdem sollen 30 Stundenkilometer als Höchstgeschwindigkeit vorgegeben werden.

Ob die Landesstraße am Ortseingang von Döhlen temporeduziert ausgebaut wird, müsse mit der zuständigen Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr abgeklärt werden, ferner müssten der Landkreis Oldenburg und die Polizei beteiligt werden.