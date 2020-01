Döhlen /Haschenbrok Im Jahr 2010 ist der erste Antrag zur Mineralstoffdeponie Haschenbrok gestellt worden. Im Januar 2020 ist die Anlage bei Döhlen in Betrieb gegangen. Dazwischen hat ein Jahrzehnt gelegen, in dem die Bürgerinitiative Steinhöhe, die Gemeinde Großenkneten und der Landkreis Oldenburg, versucht haben, den Bau der Deponie zu verhindern – letztlich erfolglos. Nach der Abnahme durch das Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg am 9. Januar hat dem Start am 15. Januar nichts mehr im Wege gestanden. „Erfolgreich endet damit ein bisher beispielloses Zulassungsverfahren, das ein Jahrzehnt in Anspruch genommen hat“, kommentiert Anke Rüpke von der Prof. Burmeier Ingenieurgesellschaft das Ergebnis.

Wie ist es zu der Deponie an der Stelle gekommen ?

Die Anfänge des Projekts reichen zurück bis in das Jahr 2008 – so schildert es Anke Rüpke: Bei den Grundstückseigentümern Holger Cordes und Gerd Mohrmann kündigte sich das Ende des Sandabbaus an und mit ihm die Verfüllung und Aufforstung der Sandgrube. Gerd Horstmann, Geschäftsführer bei Umweltschutz Nord in Ganderkesee, kannte den Bedarf an Deponiekapazitäten – nicht nur für den Boden aus der Bodenbehandlungsanlage. Aus den Interessen ergab sich der Verbund: Die drei Unternehmer gründeten Bodenkontor Steinhöhe GmbH, veranlassten die Planung und stellten 2010 „zuversichtlich“ (O-Ton der Pressemitteilung) den ersten Antrag auf Bau und Betrieb der Mineralstoffdeponie Haschenbrok.

Wie kam es zu dem

langen Verfahren ?

Dass ein Jahrzehnt vergehen würde, bis in die Anlage ins Betrieb geht: Damit hatte einst kaum jemand gerechnet. Wobei: Wäre es nach den Großenknetern gegangen, wäre sie nie in Betrieb gegangen. In der Bürgerinitiative Steinhöhe (unter dem Vorsitz von Rainer Beewen) formierte sich der Widerstand gegen die Pläne. Insbesondere ging es um Gründe des Natur- und Artenschutzes, die Sorge um die Umwelt und die Gesundheit der Anlieger. Mehr als 800 Einwendungen gingen beim Gewerbeaufsichtsamt Oldenburg gegen das Vorhaben ein. Die Antragsunterlagen mussten mehrfach überarbeitet, die Ausgleichsmaßnahmen ausgeweitet werden. Schließlich erteilte das Gewerbeaufsichtsamt 2015 den Planfeststellungsbeschluss. Neben dem Naturschutzbund Deutschland (NABU; als Vertreter der BI Steinhöhe) klagten Landkreis und Gemeinde Großenkneten gegen den Beschluss. Letztlich scheiterten die Gegner am 31. Juli 2018 vor dem Oberverwaltungsgericht Lüneburg.

Was wird in der Deponie gelagert ?

Es geht um die Deponieklasse I. Sie ist der Nachfolger der früheren Boden- und Bauschuttdeponien, wobei die neuen Deponien heutzutage mit „anspruchsvollen Sicherungssystemen“ ausgestattet sind, so die Betreiber. Mit einem Volumen von insgesamt rund 1,44 Millionen Kubikmetern (jährlich rund 80 000 Kubikmeter, konzipiert auf 18 Jahre) trage die Mineralstoffdeponie Haschenbrok zur Entsorgungssicherheit und zum Klimaschutz im Nordwesten Niedersachsens bei, heißt es seitens der Bodenkontor. Denn mit der neuen Anlaufstelle für Boden und Bauschutt reduzieren sich für viele Bauprojekte die Transportentfernungen zur nächsten Entsorgungsanlage und mit ihnen die Schadstoff-Emissionen. Die Anlage befindet sich in unmittelbarer Nähe zur Landesstraße L 870 (Sager Straße) und 6,5 Kilometer von der Anschlussstelle Großenkneten an die A 29 entfernt.

Wie funktioniert

die Deponie ?

Dazu erklärt die Firma: „Voraussetzung für den Betrieb ist ein Barrierensystem: Die Grubensohle ist mit einer einen Meter mächtigen Tonschicht ausgekleidet. Zur Basisabdichtung gehören oberhalb dieser Barriere eine Sandschutzschicht (10 cm), eine flüssigkeitsdichte Kunststoffdichtungsbahn (2,5 mm) und eine Kiesschicht (30 cm). Das Sickerwasser wird auf der abgedichteten Fläche gefasst und dem Sickerwasserspeicherbecken zugeführt: Ein geschlossenes System, über das der Betriebsleiter Maik Geering wacht.“ Er sorgt von montags bis freitags zusammen mit Uwe Arndt und Meik Behrends für den ordnungsgemäßen Deponiebetrieb. Die Firma dazu: „Eine hohe Betriebssicherheit sowie der Schutz der Umwelt sind Prinzip. Hier dürfen nur Mineralstoffe nach einem festgelegten Annahmekatalog angenommen werden, die sich nicht mehr verwerten lassen und die die zulässigen Grenzwerte einhalten. Nur wenn laboranalytische Untersuchungen belegen, dass die Schadstoff-Gehalte der Deponieklasse I entsprechen, passieren die Lkw die Waage.

Gibt es Kontrollen ?

Der Deponiebetreiber führt regelmäßig Untersuchungen durch, so dass Abfall bei widerrechtlicher Anlieferung wieder aufgenommen und zu einer geeigneten Entsorgungsanlage abgefahren werden kann. Ein umfangreiches Monitoring belege, dass das Sicherungssystem halte was es verspricht. Fünf dazu angelegte Grundwasserbrunnen erlauben die regelmäßige Beprobung des Grundwassers. Die Landwirtschaftskammer Oldenburg beprobt regelmäßig die Böden und den Aufwuchs im Einflussbereich der Deponie. Die Erstuntersuchungen sind zur Beweissicherung bereits 2019 und damit vor Betriebsbeginn durchgeführt worden. Wenn der Deponiebetrieb angelaufen ist, schließt sich die Überwachung der Staub-Emissionen an. Die Umweltbaubegleitung kontrolliert parallel die Umsetzung und Wirksamkeit der Ausgleichsmaßnahmen.

Dass die Bürgerinitiative auf den laufenden Betrieb ein waches Auge haben wird, hatte sie mehrfach angekündigt.

Was passiert, wenn die Deponie voll ist ?

Nach den geplanten 18 Jahren wird auch der letzte Abschnitt mit einer Abdichtung gesichert, rekultiviert und als Lebensraum für ansässige Arten aufgewertet. Die Deponie belegt mit ihren Nebeneinrichtungen eine Gesamtfläche von 15 Hektar. Dafür gilt bereits jetzt ein Ausgleichskonzept: 28 Hektar für Aufforstung und neue Lebensräume. Als Ersatzmaßnahme für den ehemaligen Sandabbau forstet die Firma auf 13,5 Hektar Landwirtschaftsflächen auf. Außerhalb des Deponiegeländes sind außerdem weitere 14,6 Hektar „beschafft“ worden, um Ausgleichsmaßnahmen umzusetzen.