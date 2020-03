Corona-Krise: Warum es im Hofladen alles gibt

Dötlingen Leer gekaufte Regale in den Supermärkten aufgrund von Hamsterkäufen – in diesen Tagen kein seltenes Bild. Die steigende Verunsicherung in Zeiten des Coronavirus bei den Verbrauchern wird immer größer.

Was ist der Grund für

leere Regale ?

Toilettenpapier an vorderster Stelle, Konserven, Tiefgefrorenes, Mehl, Hefe und Desinfektionsmittel stehen auf den schier unersättlichen Einkaufszetteln. Das ist der Hauptgrund für leere Regale in vielen Lebensmittelmärkten. Ein anderer Grund ist in den Großmärkten der Einkauf über ein automatisches Warenwirtschaftssystem. Gehen die Vorräte zur Neige, wird direkt nachbestellt – anhand der Einkaufsstatistik. Wird überdurchschnittlich nachgefragt, braucht das eine händische Korrektur. Die erhöhte Nachfrage führt dann wiederum zu Lieferengpässen. Es bedarf mehr Fahrer und Transportmöglichkeiten.

Was ist im Hofladen in Dötlingen anders ?

Leere Regale gibt es dagegen im Hofladen von Elke Krebs in Dötlingen so gut wie gar nicht. Zwar gehen auch die genannten Artikel von Toilettenpapier bis Mehl öfter als sonst über die Ladentheke. Aber ein Ausverkauf eines Artikels ist bislang die Ausnahme.

Den Grund dafür liefert Hofladenbetreiberin Elke Krebs selbst. „Das Nachbestellen von Waren mache ich nicht über ein automatisches System. Vielmehr bestelle ich individuell und auch ein Stück über Bauchgefühl vorausschauend nach“, sagt die Unternehmerin, die seit über 20 Jahren den Hofladen in Dötlingen betreibt. Diese jahrelange Erfahrung kommt ihr zu Gute. „Jedes Jahr um diese Zeit ist die Belieferung mit Warennachschub nicht so flüssig wie in den anderen Monate. Es ist Grippe-Zeit und diesmal kommt das neue Virus dazu.“

Woher kommen die

Lebensmittel im Hofladen ?

Außerdem sei es wichtig, die über die Jahre aufgebauten Kontakte zu Einkaufszentralen zu pflegen. Elke Krebs wird von Edeka beliefert. Auch bei Kornkraft in Huntlosen, wo unter anderem Bioprodukte geordert werden, ist sie schon viele Jahre lang Kundin. Das gilt auch für Bäcker und Fleischer. So hat sie Mehl nach wie vor im Angebot – allerdings auf Biobasis. Manches ist damit ein Stück teurer.

Gibt es auch einen

Lieferdienst

?

Wer sich im kleinen Hofladen einmal umschaut, findet noch alles Notwendige von frischen Fleischprodukten bis zu Konserven. Auch Toilettenpapier, Tiefgefrorenes und mehr, was haltbar ist. Angeboten wird auch ein Lieferservice. Die Waren können telefonisch bestellt werden und werden dann ins Haus geliefert.

Im vergangenen Jahr feierte Elke Krebs das 20-jährige Bestehen ihres Hofladens in Dötlingen. Im Stil eines sogenannten Tante-Emma-Ladens deckelt sie Versorgungslücken im Ort. Das wissen die Einwohner zu schätzen – auch, wenn hier alles ein Stück enger als in Supermärkten ist.