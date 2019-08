Dötlingen Der Dürresommer 2018 und die trockenen Wochen in diesem Jahr sind an den Wäldern in Dötlingen nicht spurlos vorbeigegangen. Die Auswirkungen des Klimawandels mit den ausbleibenden Regenfällen machen den Fichtenbeständen zu schaffen. „Durch die Trockenheit sind die Bäume so weit geschwächt, dass sie sich nicht mehr gegen den Borkenkäfer wehren können“, so Fabian Ebelt, Verwalter des Dötlinger Tabkenhofes.

„Die Bäume können nicht genügend Harz produzieren, um die sprunghafte Ausweitung des Borkenkäfers einzudämmen.“ Der Betrieb verfügt über große Forstflächen und gehört der Forstbetriebsgemeinschaft Oldenburg-Delmenhorst an. Das Fällen der Bäume sei mit Leiter Hubert Brüning abgestimmt.

Um den Bestand zu schützen und entsprechend wieder aufforsten zu können, müssen die befallenen Bäume aus dem Wald geschlagen werden. Darauf wies Ebelt ergänzend hin.

Zurzeit sind deshalb Fäll- und Rückarbeiten im Gange, um die kranken Fichten aus dem Wald zu entfernen. Das passiert im Bereich hinter der Grundschule Dötlingen in Richtung Huntepad unterhalb der Schaftrifft in Dötlingen.

Das Holz werde aus dem Wald gerückt und dann auf einer freien Fläche gelagert. „Von dort wird es dann zu den Sägereien abtransportiert. Die sind aber bis oben voll mit Holz. Das drückt nicht nur die Preise, sondern auch den Abtransport, der sich hinziehen kann“, erklärt Fabian Ebelt. Betroffen seien nach Schätzung Ebelts rund 600 Raummeter an Nadelbäumen.

Langfristig gesehen wird der Tabkenhof seine Forstflächen umstellen und sich den neuen Gegebenheiten durch den Klimawandel anpassen. Eine Aufforstung mit Buchen und Douglasien wird als Gegenmaßnahme favorisiert.

„Wichtig ist es aber auch, dass private Grundstückseigentümer befallene Nadelbäume schnell entfernen. Meist sind sie nicht vertrocknet, sondern vom Borkenkäfer betroffen. Über diese Quellen kann sich der Baumschädling dann immer wieder neu ausbreiten“, erläuterte Fabian Ebelt.