Finanzen: 600 000 Euro Ausgleich erwartet

Dötlingen Die Gemeinde Dötlingen rechnet mit einem Defizit im Ergebnishaushalt von 2,5 Millionen Euro. Diese Zahl hat Bürgermeister Ralf Spille während der Gemeinderatssitzung im Landhotel Dötlingen genannt. Hinzu kommen noch die Einkommenssteuer- und die Umsatzsteueranteile.

600 000 Euro vom Land

Im Detail ging es um die finanziellen Auswirkungen der Corona-Krise. „Die Steuerschätzung vom September sieht besser aus als im Mai – aber immer noch schlecht“, sagte Spille. Bezüglich der Gewerbesteuer galt das, was Spille in der Gemeinderatssitzung zuvor gesagt hatte: Mit 3,8 Millionen Euro wurde geplant, mit einem Minus von rund einer Million gerechnet. Das hänge einerseits mit der Herabsetzung einiger Steuervorauszahlungen auf null Euro, andererseits mit hohen Gewerbesteuern, die die Gemeinde zurückzahlt, zusammen. Das Defizit könnte sich auf 400 000 Euro reduzieren: Das Land Niedersachsen möchte Kommunen bei den Gewerbesteuerausfällen unter die Arme greifen. So könnte die Gemeinde Dötlingen eine einmalige Zahlung von 600 000 Euro im Dezember erwarten.

Um Zahlungsausfälle wie beispielsweise in den Kindertagesstätten ein Stück auszugleichen, bekommt die Gemeinde zudem rund 70 000 Euro.

„Ich hätte gerne mehr Ausführungen zum Thema Haushaltssperre“, merkte Claus Plate (FDP) an. Der Vorsitzende des Finanz- und Wirtschaftsausschusses schlug vor, die Auswirkungen der Haushaltssperre im Fachausschuss zu besprechen. „Wir müssen wissen: Wie ist die Effektivität?“ Dem schloss sich Grünen-Ratsfrau Gabriele Roggenthien an: „Wir sollten wissen: Was hat die Sperre bewirkt? Wie gehen wir aus 2020 heraus?“

Appell an Land und Bund

„Die Auswirkungen werden in die Haushaltsberatungen für 2021 mit einfließen. Es ist nicht so, dass etwas unter den Tisch fällt“, sagte Spille zu. Die Haushaltssperre ist zum 20. April mit zehn Prozent im Ergebnis- und 100 Prozent im Finanzhaushalt umgesetzt worden. Diese konnte durch einen Antrag bei einzelnen Maßnahmen aufgehoben werden. Laufende Ausgaben, wie die Rathauserweiterung und der Bau des Hauses der Generationen, waren nicht betroffen.

„Ich sehe es auch so, dass die Sperre bestehen bleiben sollte und dass wir auf die Haushaltsberatung warten“, ergänzte dazu Rudi Zingler (SPD). Fraktionskollege Thore Güldner bat darum, einen Appell auszusenden: „Wir sollten Land und Bund klarmachen, dass wir mit der Gewerbesteuer nicht mehr dastehen werden, wo wir mal standen.“ Der Versuch solle gestartet werden, zumindest einen kleinen Einfluss zu nehmen.