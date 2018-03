Dötlingen „Smile – Relax –Dream“: Die drei Tafeln an den Wänden des „Weingartens“ in Dötlingen sind Programm, oder besser gesagt: Sie waren Programm. Zum „Lächeln – Entspannen – Träumen“ wurden Ingo Lucks Gäste zehn Jahre lang aufgefordert. Nun schließt der charmante Weingarten am Dorfring 2a, weil Lucks und seine Frau, Goldschmiedin Sylvia Collins-Lucks, in ein kleineres Haus in Dötlingen ziehen. Die Goldschmiede wird weiterbestehen.

„Ein wenig traurig bin ich schon. Ich höre mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf“, sagt Lucks bereits ein wenig wehmütig. Als der ehemalige Fluglotse mit gerade mal 52 Jahren in Pension ging, fühlte er sich „zu jung, um gar nichts zu machen“. Mit seiner Frau hatte er sich gerade frisch in Dötlingen niedergelassen. „Die Räumlichkeiten hier boten sich an für eine Gastronomie.“ Allerdings sei er „nicht so der Kneipier“, den Cafés in Dötlingen wollte er hingegen keine Konkurrenz machen. Der Kompromiss aus Café und Kneipe, ein gemütliches Weincafé, wurde schon bald nach der Eröffnung am 1. Mai 2007 ein großer Erfolg. „Und das, obwohl wir nie Werbung gemacht haben. Das lief nur über Mund-zu-Mund-Propaganda“, erzählt Lucks.

Das Konzept sah folgendermaßen aus: Öffnungszeiten von Ostern bis Oktober, Freitag bis Samstag ab 11 Uhr. „Mir war egal, ob ein Gast ein Glas trinkt oder drei, ob er nur kurz hier sitzt oder den ganzen Tag“, so Lucks. Die Gäste sollten sich vor allem wohlfühlen. Dieses Konzept hat sich gerechnet – zwar nicht finanziell, aber darum ging es Lucks ja auch nie. Vielmehr seien über die Jahre nicht nur viele Gäste immer wieder gekommen, sondern es seien auch viele Freundschaften entstanden. Und so wurden aus den ursprünglich geplanten fünf Jahren plötzlich zehn. Viermal veranstaltete Lucks das „Nikolausglühen“ – „So war die Zeit zwischen November und Ostern nicht so lang“.

Von Gastronomie hatte Lucks übrigens zuvor „keine Ahnung“, entsprechend blauäugig ging er an die Sache ran. „Es stellte sich schnell heraus, dass ich alleine nicht hinterherkomme“, sagt er lachend.

So stellte er bald Servicekräfte ein, meist Schülerinnen aus Dötlingen und umzu. Diese kamen sogar häufig noch zum Arbeiten in den Weingarten, als sie längst nicht mehr in der Umgebung wohnten. Auch auf die Unterstützung seiner Frau konnte Lucks in all den Jahren zählen.

Trotz der Wehmut hat Ingo Lucks Grund zur Freude: In Zukunft wird er endlich mehr Zeit zum Golfen haben.• Am Sonntag, 1. April, von 11 bis 15 Uhr, verkaufen die Lucks’ bei einem Garagenflohmarkt unter anderem das Inventar aus dem Weingarten.