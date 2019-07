Dötlingen Die Erklärung ist eigentlich relativ einfach: „Die Fahrtkostenpauschale hätte 5,30 Euro höher sein müssen“, sagt Michael Jaskulewicz, Geschäftsführer der Ambulanten Pflege Landdienste GmbH. „Dann wären wir noch da!“ Tatsächlich mussten die Landdienste am Ostertor 7 in Dötlingen nach fast zehnjähriger Tätigkeit an diesem Standort schließen. „Damit haben wir zurzeit in der Gemeinde keine Tagespflege“, wie Beate Wilke, Vorsitzende der Dötlinger CDU, feststellt.

Vertreter der Union informierten sich am Freitagabend bei Jaskulewicz über die Situation. „Wir überlegen dreimal, ob wir einen Standort aufgeben“, so der Landdienste-Manager und legte umfangreiches Datenmaterial vor. In der Dötlinger Tagespflege, im Haus „Wilhelma“, seien zwölf Personen an fünf Tagen die Woche betreut worden. Die Menschen kamen sogar auch aus Ahlhorn oder Delmenhorst. Das menschliche Miteinander und die individuelle Betreuung standen dabei im Vordergrund, meinte Jaskulewicz. Wenn etwa Skatspieler zusammensein wollten oder sich eine Strickgruppe zusammenfand, wurde darauf Rücksicht genommen.

Mit einer Umgestaltung der Touren hätte die Tagespflege „mit Ach und Krach“ noch zwei Jahre funktionieren können. Dann hätten jedoch viele Auswärtige abgewiesen werden müssen und die individuelle Betreuung gelitten. „Das hätte die Pflegedienstleitung nicht mitgemacht.“

Jaskulewicz zufolge hat die Tagespflege im Schnitt einen jährlichen Verlust von 30 000 Euro erwirtschaftet. Das „beste“ Jahr war 2017 mit einem Verlust von 21 000 Euro. Niedersachsen sei bundesweit das Schlusslicht bei den Pflegesätzen. Trotz eines Stundenlohns von 15 Euro für eine Pflegefachkraft sei das Personal hoch motiviert, betonte der Landdienste-Manager. Das hänge auch mit den attraktiven Arbeitszeiten in der Tagespflege zusammen. Alle neun Mitarbeiterinnen hätten eine andere Stelle gefunden. Lediglich die einstige Pflegedienstleitung habe das Unternehmen verlassen.

Die CDU-Vertreter zeigten sich verwundert, dass das Interesse aus der Gemeinde an einem Platz in der Tagespflege nicht größer sei. Rein statistisch könnten 60 Plätze besetzt werden, so Jaskulewicz. Der Unternehmer wünscht sich, dass er selbst über den Preis entscheiden kann und sich dann dem Wettbewerb stellt. Das sei im System der „Wegepauschalen“ aber nicht vorgesehen. Zudem wünscht er sich, dass die Politik mehr Druck in Sache Pflege macht. Wilke sagte für die CDU zu, das Thema über die heimischen Abgeordneten zu streuen. Auch über eine Einladung an die Niedersächsische Sozialministerin Carola Reimann (SPD) denke man nach.