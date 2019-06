Dötlingen /Hockensberg Mit der Suche nach einem Konzept für das Gewerbegebiet Hockensberg befasste sich der Arbeitskreis Energieeffizientes Dötlingen (AK EED) schon Ende November 2018. Es ging um Anregungen im Hinblick auf ein Energie-Wärme-Konzept, schonende Straßenbeleuchtung und weitere Maßnahmen für eine energieeffiziente Nachhaltigkeit. Hilfe bot damals Hermann Raschen von der VR-Energieprojekte an. Er stellte den Kontakt zum Büro Ingenieur Netzwerk Energie eG (INeG-Energie) her, einem genossenschaftlich strukturierten Büro.

INeG-Vertreter Ralf Enneking stellte am Mittwochabend im Rathaussaal Ansätze und Eckpunkte für ein gemeinsames Energiekonzept vor. Das passierte mehr im theoretischen Rahmen und aus empirischer Sicht. „Es bedarf schon genauer Angaben über die sich ansiedelnden Firmen, um auf den Bedarf und die richtige Umsetzung hinzuarbeiten“, sagte er. Damit war auch der weitere Weg aufgezeigt. Bauamtsleiter Uwe Kläner sicherte Daten von vier ansiedlungswilligen Unternehmen zu, anhand deren Profil genauere Fakten für ein nachhaltiges Energiekonzept erarbeitet werden können.

Zusammengefasst ergebe ein Energiekonzept eine gute Möglichkeit zur Erreichung kommunaler Klimaziele. „Mit einer zentralen Technik können kostengünstig die für die Gebäude notwendigen erneuerbaren Energieanteile nach dem Erneuerbare-Energie-Wärmegesetz und den Primärenergiefaktoren vorgehalten werden“, so Enneking. Daraus ließen sich die Förderungen individueller Bauvorhaben aufgrund gemeinsamer Energieerzeugung ableiten. Außerdem bedeute die zentrale Technik geringeren Betriebsaufwand in den Gebäuden sowie bessere Einkaufskonditionen der Wärmeübergabe (Leitungsnetz) und Wärmepumpen. Außerdem ergebe sich ein einheitliches Installationsschema und eine hohe Effizienz durch ein Monitoring des Betreibers.

Damit war klar, dass ein Investor oder Betreiber für eine zentrale Energieversorgung im Wärme- bzw. Kühlbereich gefunden werden muss. Ein innovatives zentrales Wärmenetz würde den Quadratmeterpreis um fünf bis zehn Euro nach oben treiben. Außerdem müsste geprüft werden, ob alle Betriebe mitmachen oder sie kraft eines Anschlusszwanges verpflichtet werden würden.

Enneking favorisierte eine Wärmepumpentechnik als kaltes Nahwärmenetz in Verbindung mit Photovoltaiktechnik. Über zunächst zehn Erdsonden könne das Wasser in ein Ringnetz geleitet, Synergieeffekte über die beiden Regenauffangbecken genutzt und in den Gebäuden über die Wärmepumpen abgegriffen werden. „Heute ist der Faktor Kühlung neben der Wärmeerzeugung immer mehr im Vordergrund. Über Wärmepumpen hat man beide Optionen. Den Strom dazu liefert die PV-Technik“, erklärte Enneking. Damit würde eine klassische Versorgung mit Erdgas per Leitungssystem durch die EWE in Frage gestellt werden. „Wir müssen im Vorfeld wissen, ob sich eine derartige Investition für uns lohnt“, sagte Stefan Tholen, EWE-Vertriebsleiter.

Die Wärmeversorgung ist ein Punkt. Gabriele Roggenthien (Die Grünen) brachte eine intelligente Straßen- und Hausbeleuchtung mit ein. Telekommunikation, Speicherung über Kundenanlagen und mehr wären weitere Punkte. Klar wurde, dass die Entscheidung vor der Ansiedlung fallen muss. „Wir brauchen weitere Daten“, so Rudi Zingler (SPD). Carlo Beeskow: „Es kann aus dem Gebiet noch ein Vorzeigeobjekt mit Leuchtturmeffekt werden, wenn sich nur Firmen ansiedeln, die gewillt sind, ein nachhaltiges Gewerbegebiet mitzutragen.“

Bauamtsleiter Kläner sagte, Förderung und Nachhaltigkeit seien Pfunde, über die informiert werden müsse, am besten in einer kleinen Broschüre. Hermann Raschen: „Um einen Investor zu erhalten, muss auf den Tisch, von was wir finanziell reden.“