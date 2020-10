Kreislandvolk: Ein Rundkurs mit vielen Informationen

Dötlingen /Iserloy 16 Kilometer ist der Rundkurs der „Fahrradroute der Landwirtschaft“ in der Gemeinde Dötlingen lang. Die Eckdaten und Ziele der Aktion stellten Kreislandwirt Detlef Kreye und Thale Meyer vom Kreislandvolkverband am Sonntag beim Golf- und Gartencafé Iserloy vor. Der Hof von Familie Garms war der Ausgangspunkt des Rundkurses im Rahmen des Tags der Regionen. Verbunden mit der Einweihung und dem Abfahren von vier der insgesamt 15 Stationen beziehungsweise Betriebe war das Erntedankfest. Mit kurzen Andacht erinnerte Pastorin Claudia Hurka-Pülsch an das nicht selbstverständliche Ernten und daran, dass alles mit Schöpfung und Glaube zu tun habe.

Siebte Kommune

„Mittlerweile ist es der siebte Rundkurs und damit auch die siebte Gemeinde, für die in Zusammenarbeit mit Kreislandvolk und den Betrieben eine solche Fahrradtour der Landwirtschaft ausgearbeitet worden ist“, betonte Thale Meyer, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit des Kreislandvolkverbandes Oldenburg, in Richtung der rund 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Noch fehlen die Gemeinden Harpstedt, Wildeshausen und Oldenburg, um das Projekt „Kiek in’t Land“ komplett werden zu lassen.

Am Ende sollen es 120 Stationen entlang der Radwege sein. Aufgearbeitet werden Themen der Tierhaltung, Ackerbau, Erneuerbare Energien, Natur- und Umweltschutz, Direktvermarktung, Hofgeschichten und Technik. Zu jeder Station hat Thale Meyer recherchiert und die Information in individuelle Infotafeln eingearbeitet. „Eine Themenvielfalt, die so bunt wie die Landwirtschaft ist.“

Kreislandwirt Kreye erinnerte an die Anfänge des Fahrradrouten-Projektes vor vier Jahren. „Hinter Kiek in’t Land“ steht das Ziel, die Teile der Bevölkerung zu informieren, die nicht so viel Kontakt zur Landwirtschaft haben.“ Unterstützt würde das Erkunden der Rundkurse durch sachkundige örtliche Gästeführerinnen und -führer. Anmeldungen für Führungen könnten bei Thale Meyer im Büro (04487/750115) erfolgen.

Beispiel Zuckerrübe

Kreye betonte, dass gerade unter dem Aspekt des Erntedankfestes jedem klar sein müsse, dass die Regale nicht einfach immer voll sind. „Das hat uns ja auch die Corona-Epidemie gezeigt.“

Vom Golf- und Gartencafé, wo das Melkhus-Team des Garms-Hofes leckere Milchprodukte reichte und auch die Möglichkeit zur Information am Stand des Kreislandvolkes bestand, machten sich die Teilnehmer zur Ackerbaufläche des Hofes Kolweyh mit dem Rad auf. Viel Beachtung fand dort eine Fläche mit Zuckerrübenanbau. „Eine ideale Vorfrucht zum Beispiel für den Weizenanbau“, sagte Helge Kolweyh. Die ganze Pflanze werde verwendet. Aus einer Rübe können bis zu 320 Gramm Zucker gewonnen werden.

Weiter ging es zur Biogasanlage Eilers. Auch hier gab es viele Informationen, wie auch bei Michael Garms, der seine Bullenmast vorstellte. Alles Infos und Touren gibt es unter