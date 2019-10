Dötlingen Mitarbeiter der Unteren Wasserbehörde hätten bei den jüngsten Abnahmen die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. „Hier besteht dringender Handlungsbedarf“, hat der Bauamtsleiter der Gemeinde Dötlingen, Uwe Kläner, am Dienstag bei einem Ortstermin deutlich gemacht. Das Biotop Inloopsteiche in Dötlingen „ist nicht mehr das, was es mal war“. Deshalb werden jetzt die Teiche entschlammt.

„Der Wasserstand ist zu niedrig“, erklärte Kläner weiter bei dem Termin, der begleitet wurde von Carlo Beeskow und Marianne Bernhard-Beeskow von der Naturschutzbund-Ortsgruppe Dötlingen-Wildeshausen, Ursula Tröndle von der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises sowie Eckehard Hautau vom Bürger- und Heimatverein Dötlingen.

Ein Bagger entfernte am Dienstag Bäume, darunter auch Gehölze, die durch Rückschnittarbeiten des Bauamts noch nicht entfernt werden konnten. Zudem soll größtenteils noch Schilf beseitigt werden. Fachlich begleitet wird die Maßnahme, die eine Woche dauern soll, von der Unteren Naturschutzbehörde. „Jörg Brümmer wird jeden Tag dabei sein“, erklärte Kläner.

40 bis 60 Zentimeter Bodenkruste werden herausgenommen und zum „Ausbluten“ in Ufernähe gelagert. Der abgetragene Boden wird dann auf einer Ackerfläche verteilt und in den Boden gefräst.

Tiefer im Boden befindet sich eine Tonschicht. „Die darf nicht durchstoßen werden. Deshalb haben wir die Hunte-Wasseracht damit beauftragt.“ Der Baggerführer habe ein Gefühl dafür, wenn „das Material auf einmal anders ist“. Die Hunte-Wasseracht habe „ein kleines Zeitfenster“ für die Entschlammung offen gehabt. „Und jetzt ist die Jahreszeit noch günstig, weil die Amphibien noch mobil sind und wieder zurückwandern können“, ergänzte Ursula Tröndle. „Sinn und Zweck dieser Maßnahme ist, dass es wieder offene Wasserstellen gibt.“

„Kleinlebewesen sitzen im Schlamm“, merkte Marianne Bernhard-Beeskow an. Ihre Befürchtung: Den Lebewesen wird mit der Entschlammung der Rückzugsort genommen. Tröndle wies darauf hin, dass auf der Karte am Ende nicht „alles schwarz“ sein werde: „Es wird weiterhin Rückzugsorte geben.“

Die Maßnahme wird laut Kläner im kommenden Jahr fortgesetzt: Dann soll der Zulauf der Inloopsteiche entschlammt werden.