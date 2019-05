Dötlingen /Neerstedt Der abschließende Kommentar vom Bauamtsleiter der Gemeinde Dötlingen, Uwe Kläner, machte deutlich: Das E-Bürgerauto muss sich erst noch etablieren. Zwölf Fahrer des Vereins Wi helpt di wurden ausgebildet, um das Fahrzeug nutzen zu können. Aber: „Es traut sich keiner.“ Entsprechend hat der Vortrag von Markus Spiekermann von der Personal Mobility Center (PMC) NordWest e.G. (Bremen) keine Euphorie ausgelöst.

Seit 2017 ist PMC verstärkt darauf ausgerichtet, für Firmen sowie Kommunen und Gemeinden Ansprechpartner in puncto Elektromobilität zu sein. Auf Antrag der SPD referierte Spiekermann im Umwelt- und Energieausschuss im Neerstedter Rathaus zum Thema E-Carsharing. „Für den ländlichen Raum wäre es eine Chance, da der ÖPNV in der Regel keine gute Alternative darstellt.“ Als positives Beispiel nannte er Steyerberg in Nienburg, wo die Firma das Carsharing koordiniert: Die Buchung laufe über eine Buchungsplattform.

„Es werden 25 bis 30 regelmäßige Nutzer gebraucht.“ Mit zwei, drei Fahrzeugen könne es funktionieren, „man braucht eine Kerngruppe“. Auch Ankermieter, beispielsweise Vereine, seien gut. Er machte zudem darauf aufmerksam, dass die Betriebskosten bei einem Elektrofahrzeug niedrig seien. Eine Kilowattstunde koste rund 30 Cent. Laut Spiekermann käme man mit 15 Kilowattstunden 100 Kilometer weit.

Projekte, an denen das Unternehmen beteiligt gewesen war, hätten gezeigt: „Ab dem dritten Monat sind die Nutzer fast zu 100 Prozent auf Elektromobilität umgestiegen“

Auf Nachfrage von Insa Huck (SPD) erklärte Spiekermann, dass man einen „langen Atem“ brauche, bis sich das Elektroauto-Sharing in einer Gemeinde etabliert habe. „Ein Jahr dauert es sicherlich.“

Kritische Anmerkungen hatte Willi Niehoff (CDU): Das Auto müsse von dem Nutzer erst noch geholt werden und „was passiert, wenn ich mich mit der Entfernung verschätze und liegen bleibe?“ Wenn das Fahrzeug länger benutzt und der Nachnutzer dadurch warten müsse, werde dies mit einer Strafe belegt, antwortete Spiekermann daraufhin.

Das Thema Elektromobilität ist für die Gemeinde nicht neu: Ende 2018 wurde das Bürgerauto im Rahmen des Landkreis-Projektes „Nachhaltige Mobilität im ländlichen Raum“ angeschafft. Anfangs nutzten es vor allem Verwaltungsmitglieder. Mittlerweile ist es für den Verein Wi helpt di sowie für die Flüchtlingshilfe gedacht.