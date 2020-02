Dötlingen /Oldenburg Im Juni 2018 hatten die 48 Anlieger bei der Einweihung des Bürgerprojekts „Ausbau der drei Waldwege Mühlenweg, Im Fuhrenkamp und Badbergsweg auf einer Länge von 1300 Metern“ allen Grund zum Feiern. Das war am Dienstag ganz anders. Elf von ihnen standen als Angeklagte vor dem Landgericht Oldenburg. Eine Baufirma aus Visbek forderte in dem Zivilprozess nachträglich 30 000 Euro zusätzlich zu den gut 100 000 Euro als fest vereinbarte Vertragssumme von der Anliegergemeinschaft ein. Das Vorzeigeprojekt in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Dötlingen hat damit ein juristisches Nachspiel erhalten.

Am Ende kam auf Vorschlag des Richters ein Vergleich heraus. Demnach sollen die Anlieger noch 17 656 Euro nachzahlen. Die Gerichtskosten werden von der Klageseite zu 43 Prozent und von den Beklagten zu 57 Prozent getragen. Während die Kläger den richterlichen Vorschlag sofort annahmen, zogen sich die Anlieger mit ihrer anwaltlichen Vertretung zur Beratung zurück. Schließlich signalisierten auch sie Zustimmung, allerdings nur dann, wenn es eine Widerspruchsfrist von zwei Wochen geben würde. „Dazu müssen alle Anlieger gehört werden“, hieß es dazu seitens der Dötlinger. Der Betrag auf 17 000 Euro wurde vom Kläger abgerundet.

Zwei Punkte strittig

Inhaltlich standen zwei strittige Punkte aus dem Gesamtvolumen im Fokus. Zum einen die Verlegekosten für den Quadratmeter Stein von 7,50 Euro. Wegen der besseren Tragkraft sollte aber nicht ein sechs, sondern acht Zentimeter dicker Pflasterstein Verwendung finden. Hier stand die Summe von 11,30 Euro im Raum. Außerdem schlugen Mehrkosten für das Einbringen von zusätzlichem Schottergemisch auf den kleinen Wegen zu Buche. Das Bauamt der Gemeinde hatte das verlangt. Auch hier ging es um Tragkraft.

Der Kläger versicherte, dass diese zusätzlichen Kosten nach späterer Prüfung nicht in der vertraglichen Bausumme enthalten seien. Dieses Geld forderte er nun ein. Von der Anliegerseite wurde dabei erklärt, dass alles vertraglich geregelt und abgesprochen worden sei. Allerdings mit dem Bruder des Klägers, der nun nur noch Zeuge war.

Mehrfach wurde das Vertragswerk neu verhandelt und geändert. Auch handschriftlich. Nicht nur deswegen sah der Richter das Vertragswerk als nicht gänzlich schlüssig. Auch die zusätzlichen Einbringungskosten für das Schottergemisch wollte er nicht von der Hand weisen.

Dem hielt die Verteidigung entgegen, dass die beiden fraglichen Wege zuvor mehrfach beprobt worden seien, ob genügend fester Untergrund vorhanden sei. Die Anklage betonte, dass es Bereiche gab, in denen gar kein Schotter im Boden vorhanden war. Was allerdings erst bei den Bauarbeiten festgestellt wurde. Der Kläger: Der Mehraufwand zum Einbringen sei nicht berücksichtigt. Die Mehrkosten für den Schotter beglich die Gemeinde. Wie die Anlieger versicherten und auch belegten, seien die Mehrkosten für das Einbringen des Schotters aber in einem Unterpunkt enthalten und das sei auch wiederum per Vertrag und Unterschrift besiegelt worden.

Vergleich vorgeschlagen

Schließlich bot die Klägerseite als Vergleich 25 000 Euro bei Kostenaufhebung an. Von der Interessengemeinschaft kam die Summe von 8000 Euro auf den Tisch. Beide Seiten lagen weit auseinander. Deshalb schlug der Einzelrichter vor, einen Vergleich in Höhe von 17656 Euro zu schließen. Damit würden die Mehrkosten beim Steinverlegen zur Hälfte und bei der Einbringung der Tragschicht zu zwei Dritteln berücksichtigt.

Wie der Richter begründete, hätten missverständliche Formulierungen nicht alles schlüssig abdecken können. Hier gebe es offenen Dissens, auch im Hinblick auf höhere Verlegekosten. Außerdem seien im zweiten Punkt die Mehrarbeiten bei der Einbringung der Tragschicht auch erbracht worden. Kosten, auf denen die ausführende Firma nicht gänzlich sitzenbleiben sollte. Hätte sich später ein Mangel eingestellt, sei die Baufirma dafür regresspflichtig.

Nun hat die Interessengemeinschaft zwei Wochen Zeit, den Vergleich zu akzeptieren oder nicht.