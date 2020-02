Dötlingen Die 48 Anlieger an den Straßen Mühlenweg, Im Fuhrenkamp und Badbergsweg in Dötlingen nehmen den Vergleich im Rechtsstreit mit einer Baufirma aus Visbek an. Der zuständige Richter hatte diesen jüngst in der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht Oldenburg vorgeschlagen. Das teilte Frank-Ronald Rath für die Arbeitsgruppe auf Nachfrage mit.

Elf der Anlieger aus der Bürgerprojektgruppe, die die ursprünglichen Waldwege in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Dötlingen (zuständig für Material) in Eigenregie ausbauen ließen, waren vom dem ausführenden Tiefbauunternehmen aus Visbek verklagt worden. Der Grund aus Sicht der Firma: Die vereinbarte Auftragssumme war nach Berechnungen des Unternehmens um rund 30 000 Euro überschritten worden. Das ergaben nachträgliche Berechnungen. Diesen Mehrbetrag forderte das Unternehmen zu den bereits gezahlten 100 000 Euro ein. Die Anlieger teilten diese Ansicht jedoch nicht. Es kam zur Gerichtsverhandlung.

Der Vorschlag des vorsitzenden Richters, einen Vergleich über eine Höhe von 17 000 Euro (ursprünglich waren 17 656 Euro im Gespräch), nahmen die Anlieger an, nachdem sie sich beraten hatten. Sie hatten eine 14-tägige Frist erhalten, um sich für oder gegen den Vergleich zu entscheiden. Die Gerichtskosten werden zu 43 Prozent von der Klageseite und zu 57 Prozent von den Beklagten getragen. Mit der Summe von 17 000 Euro werden von den Anliegern zur Hälfte die Mehrkosten beim Steinsetzen und zu zwei Dritteln bei der Einbringung einer Tragschicht auf den Nebenwegen getragen.

Zwar sahen nicht alle Anlieger den Vergleich als gerechtfertigt an, aber letztendlich fiel der Beschluss, den Vergleich anzunehmen, doch einstimmig. Unterm Strich bleibt das Vorhaben für die Anlieger dennoch kostengünstig. Jede Partei investierte 3000 Euro in das Gemeinschaftsprojekt. Das galt als eine überschaubare Summe für den Ausbau der Straße und ein Vorhaben, welches bei der Einweihung gefeiert wurde. Nun aber bleibt für manche der fade Beigeschmack des Vergleichs.