Dötlingen Der Plan, den Georg Lamping am Donnerstag im Dötlinger Püttenhus am Heideweg ausgebreitet hat, bedeckte einen ganzen Esstisch. Gelbe und rote Linien schlängeln sich über das weiße Papier. Am Montag, 15. Oktober, wird dieser Plan in die Tat umgesetzt: der Ausbau des Heidewegs und des Dorfrings.

Fünf Bauabschnitte

Lamping vom Ingenieurbüro Frilling und Rolfs in Vechta, Ulrich Westendorf von der RWA-Straßen- und Tiefbau GmbH in Lohne sowie Heino Menkens und Ulrike Hollmann von der Gemeindeverwaltung in Neerstedt stellten den Ausbau vor, der seit mehreren Jahren Thema in der Gemeinde ist. Noch ist der Heideweg stellenweise uneben – das soll bald Geschichte sein.

Die gepflasterte Straße von kurz vor dem Lopshof, wo die Arbeiten beginnen werden, vorbei an der Dorfeiche bis zur Kreisstraße 341 soll in fünf Abschnitten bearbeitet werden. Die ersten drei Abschnitte werden jeweils rund 160 bis 170 Meter lang sein. „Der Straßenverlauf und vor allem der Erhalt der Bäume war den Anliegern wichtig“, erklärte Menkens. In Arbeitsgruppen waren diese Ziele vereinbart worden. Entsprechend werden sich Baumbestand und Fahrbahnverlauf kaum verändern.

Als erstes wird das Pflaster hochgenommen, erklärte Hollmann. Ein Regenwasserkanal wird neu verlegt. Der Schmutzwasserkanal wird stellenweise bei Bedarf erneuert und, „da die Straße schon einmal offen ist“, ein Leerrohr verlegt, das später für den Breitbandausbau genutzt werden kann. Es folgen Sand, Schotter und neue Pflastersteine. Verschiedene Farben kommen hier ins Spiel: Für die Fahrbahn ist auf dem Bebauungsplan „Montana“ angegeben, für den Laien erklärt es Lamping so: „Auf die Fahrbahn kommen gräuliche Steine, der Radweg wird ein Blau-Rot-Gemisch und die Einmündungen werden rötlich-geflammt.“

Die Straße wird zum Teil 5,50 und 5 Meter breit werden. Die engste Stelle befindet sich beim Café Behr am Dorfring. Dort wird die Straße 3,90 Meter breit. Der Fußgängerweg wird von der Heckenseite weggenommen und dafür auf die andere Seite verlagert.

Vollsperrung

Ab 15. Oktober stehen Vollsperrungs- und Umleitungsschilder an der Straße. Für weitere Details bekommen die Anlieger Infoblätter. Gelegenheit, Fragen zu stellen, gibt es zudem jeden Dienstag um 8 Uhr: Dann werden die Ansprechpartner den Stand der Arbeiten unter die Lupen nehmen.

Der Abschluss der Bauarbeiten ist für Ende August 2019 vorgesehen. Im Ausgabentopf befinden sich laut Menkens 1,54 Millionen Euro, davon 740 000 Euro Zuschuss vom Land Niedersachsen. Neue Bepflanzungen und Beleuchtungen sollen ebenfalls kommen – das wird aber erst Thema sein, wenn die Ausbauarbeiten vorangeschritten sind.