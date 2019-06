Tagesfahrt: Hofbesuch in Lüneburg

Dötlingen /Wildeshausen Die Ortsgruppe Dötlingen-Wildeshausen des Naturschutzbundes (Nabu) hat die Tagesfahrt am kommenden Samstag, 29. Juni, zum „F.R.A.N.Z.“-Demonstrationsbetrieb „Hof Hartmann“ in Lüneburg noch freie Plätze. Die Abkürzung steht für die Wortgruppe „Für Ressourcen, Agrarwirtschaft & Naturschutz mit Zukunft“. Im Projekt werden an mehreren Standorten in Deutschland praxistaugliche und wirtschaftlich tragfähige Maßnahmen für mehr Biodiversität in der Agrarlandschaft entwickelt und erprobt. „Es handelt sich dabei nicht um Bio-Betriebe, sondern um solche der konventionellen Landwirtschaft“, so der Nabu.

Dieses Projekt des Deutschen Bauernverbands und der NABU-nahen Michael Otto Stiftung steht unter der Schirmherrschaft der Bundesministerien für Ernährung und Landwirtschaft sowie des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit. Es wird in Niedersachsen von den Universitäten Göttingen und Lüneburg begleitet und hat 2018 den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gewonnen.

Betriebsleiter Jochen Hartmann in Lüneburg ist Landwirt in 19. Generation. Sein Betrieb hat sich dem Kartoffelanbau sowie der Hühner- und Rinderhaltung verschrieben. Er übernimmt die Führung und wird u Beginn eine kurze Einführung in das Projekt geben.

Im Anschluss besteht die Möglichkeit auf ein gemeinsames Mittagessen in Lüneburg und/oder einen Spaziergang in der Altstadt.

Info/Anmeldung bei Wolfgang Pohl: Telefon 04431/5882 oder wpohl.nabu@gmx.de