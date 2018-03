Dünsen /Landkreis Wie eine Völkerwanderung mutet an, was sich in jedem Frühjahr an der Straße „Im langen Tal“ nördlich von Dünsen abspielt. Im Schutz der Dunkelheit queren dann Tausende von Erdkröten, ferner Grasfrösche und auch Molche die Fahrbahn – erst von Ost nach West, später zurück von West nach Ost. Weil das für die kleinen Kerle und vielleicht auch für manch einen Kraftfahrer gefährlich ist, hat der Landkreis Oldenburg seit 1999 eine besondere Regelung getroffen: In etwa zehn Nächten ist die Straße für den Durchgangsverkehr tabu.

Rücksicht nehmen Bis Mitte April ist das Naturphänomen der Krötenwanderung auf vielen Straßen zu beobachten, ganz überwiegend zwischen 19 Uhr und Mitternacht. Der Landkreis Oldenburg appelliert eindringlich an die Autofahrer, in den kommenden Regen-Nächten auf wandernde Kröten und Luche Rücksicht zu nehmen. Stärker von Amphibien frequentierte Straßenabschnitte sind durch Warnschilder gekennzeichnet. Falls es weitere, bislang nicht gekennzeichnete Wanderstrecken gibt, bittet der Landkreis, sie unter Telefon 04431/852 83 (Thomas Warns) zu melden.

Wann das genau ist, lasse sich längerfristig nicht vorhersagen, erklärte Dr. Wulf Carius von der BUND-Kreisgruppe Oldenburg-Land/Delmenhorst. „Wenn es nachts über acht Grad warm und feucht ist“, sei das das Startsignal für die Amphibien: Dann verlassen sie ihre Sommer- und Winterquartiere auf dem früheren Muna-Gelände – und wandern über die Straße hinweg zum Ablaichen zu den Gräben und Teichen am Dünsener Bach. Das sei alljährlich „die wohl bedeutendste Amphibienwanderung im Landkreis Oldenburg“, sagte Thomas Warns von der Unteren Naturschutzbehörde beim Landkreis.

Dass das Überqueren der Gemeindestraße für die Erdkröten so gefährlich ist, liege auch an deren Verhalten, erklärte Carius. „Die Männchen bleiben auf der Straße sitzen und warten auf die Weibchen.“ Wenn die dann kämen, „lassen sie sich von den Weibchen zu den Teichen tragen.“

Damit möglichst viele Tiere sicher an ihr Ziel gelangen, sei früher auch die Jugendfeuerwehr aus Kirch- und Klosterseelte im ehrenamtlichen Einsatz gewesen, sagte Warns. Die Kinder und Jugendlichen hätten die Tiere über die Straße getragen. Bis zu 3000 Amphibien pro Frühjahr seien das damals gewesen.

Die tatsächliche Zahl der „Wanderer“ sei aber deutlich höher, ist Carius überzeugt. „Wir haben das mal abgeschätzt und sind auf über 10 000 gekommen.“

Weil an der Straße ein Zaun aufgrund der Topographie zu aufwendig sei, gibt es seit 1999 ein anderes Prozedere: Wulf Carius und Christoph Overesch, ebenfalls BUND-Mitglied, beobachten das Wetter. Wenn sich abends absehen lässt, dass die Wanderer aufbrechen könnten, sperren sie einen ein Kilometer langen Abschnitt der Straße Im langen Tal mit Schranken für den Durchgangsverkehr. In einiger Entfernung vom „Sperrbezirk“ wird dann eine beleuchtete Bake als Vorhinweis aufgestellt. Die Sperrung dauert von 20 Uhr bis 6 Uhr.

In dieser Saison sei die Straße bislang an drei Nächten für den Kraftverkehr „dicht“ gewesen, berichtete Carius. Für den Rückweg der kleinen Kerle in Richtung Muna-Gelände brauche man keine Sperrung: Dann kämen die Amphibien nicht so massenhaft – und sie seien schneller.