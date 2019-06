Dünsen Wer in Dünsens neuem Baugebiet „Am Buchenhain“ sein Häuschen errichten will, muss vor allem eines mitbringen: Geduld. Am Mittwochabend änderte der Gemeinderat den Entwurf des entsprechenden Bebauungsplans Nr. 17, so dass es noch eine weitere Auslegungsrunde geben wird. In der Folge rechnet Bauamtsleiter Jens Hüfner damit, dass der erste Spatenstich Am Buchenhain wohl erst im ersten Halbjahr 2020 möglich sein wird.

Eigentlich hätte bei der Sitzung in der Dünsener Kirche bereits – als letzter Schritt der Bauleitplanung – der Satzungsbeschluss für den B-Plan Nr. 17 gefasst werden können. Dass es nicht dazu kam, liegt an der Oberflächenentwässerung: Im Laufe der Planung habe man festgestellt, dass aufgrund der Hanglage das angedachte Regenwasserrückhaltebecken höher gelegen hätte als die Straße, berichtete Bürgermeister Hartmut Post. Der Bau des Beckens wäre aufwendig gewesen.

Becken wird „verlegt“

Vor diesem Hintergrund plante die Gemeinde um. Das Rückhaltebecken soll jetzt auf dem tiefer gelegenen, gemeindeeigenen Grundstück der früheren Kläranlage nordwestlich des Baugebiets entstehen. Eine Zuleitung dorthin, die über ein privates Grundstück führen müsste, könne aufgrund einer Grunddienstbarkeit gebaut werden, wie Franziska Lüders vom Büro Plankontor (Oldenburg) berichtete. Der Bürgermeister habe mit dem Eigentümer der Fläche gesprochen und die Grunddienstbarkeit erreicht.

Noch Zukunftsmusik: So könnte das Baugebiet theoretisch einmal gestaltet werden. Allerdings wird die Einteilung der Grundstücke erst später erfolgen. Rot umrandet: der WA2-Bereich, in dem auch zweigeschossige Bauweise möglich wird.

Die „Verlegung“ des Rückhaltebeckens hat für die Gemeinde einen willkommenen Nebeneffekt: Dadurch stehen Am Buchenhain 2000 Quadratmeter Bauland mehr zur Verfügung – insgesamt sind es damit 1,9 Hektar.

Die rund 20 Gäste der Ratssitzung erlebten schließlich eine Neuauflage der teils emotionalen Debatte vor allem über die Zahl und Lage der Mehrparteienhäuser im Baugebiet Am Buchenhain. Bei der Ratssitzung Ende Oktober 2018, als ein Ratsmitglied fehlte, hatten sich bei dieser Debatte die beiden Blöcke aus Wählergemeinschaft Dünsen (WGD) sowie SPD und Dünsener Bürgerliste (DBL) gegenseitig bei Patt-Situationen lahmgelegt. Eine Mehrheit fand sich damals für einen Vorschlag von Planerin Lüders – den aber keiner so recht wollte.

Diesmal setzte sich die Wählergemeinschaft Dünsen durch. Nach ihrem Willen wird es eine zweigeschossige Bebauung (nur) in einem 2001-Quadratmeter-Areal im Süden des Baugebiets, östlich angrenzend an den geplanten Spielplatz, geben.

Drei Anträge abgelehnt

Keine Mehrheit fand Julia Praß (Dünsener Bürgerliste) mit dem Antrag, im gesamten Baugebiet grundsätzlich eine Zweigeschossigkeit zu ermöglichen (2 Ja von der DBL, 6 Nein von der WGD, 3 Enthaltungen von der SPD).

Abgelehnt wurde ferner der SPD-Vorschlag, Zweigeschossigkeit auf insgesamt 4749 Quadratmetern im Westen des Baugebiets möglich zu machen (5 Ja von SPD und DBL, 6 Nein von WGD).

Ebenfalls abgelehnt: Der Antrag von Marina Meyer (DBL), die Stichstraße östlich der Mehrparteienhäuser auf 5 Meter zu verbreitern (5 Ja von SPD und DBL, 6 Nein von WGD).

Auskünfte zu den Quadratmeter-Preisen gab es noch nicht. Der Bürgermeister wünscht, unter 100 Euro (voll erschlossen) zu bleiben.