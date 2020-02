Elmeloh Die Suche nach Bauland in Elmeloh bleibt schwierig: Auch am Bökenbusch, hinter dem Netto-Markt an der Elmeloher Straße, kommt eine Bebauung aus ökologischen Gründen nicht in Betracht. Das teilt die Gemeindeverwaltung dem Ausschuss für Gemeindeentwicklung in einer Beschlussvorlage für dessen Sitzung an diesem Donnerstag, 13. Februar, mit (Beginn um 18 Uhr im Rathaus).

Die Verwaltung empfiehlt, von einer Bauleitplanung im Bereich südlich der Elmeloher Straße und westlich der Straße Bökenbusch abzusehen. Denn die Fläche besteht zu einem großen Teil aus „sonstigem feuchten Extensivgrünland“, wie es in der Vorlage heißt – und das gilt laut Bundesnaturschutzgesetz ab einer Größe von einem Hektar als geschützter Landschaftsbestandteil. Das Grünland-Gebiet in Elmeloh umfasst sechs Hektar. Zudem befindet sich dort noch eine Wallhecke, die unter Naturschutz steht

Schon im vergangenen Jahr war eine bauliche Entwicklung an anderer Stelle in Elmeloh aus ähnlichen Gründen gescheitert: Der Bebauungsplan für eine rund fünf Hektar große Weidefläche im Eckbereich Elmeloher Straße/Am Holz, direkt an der Stadtgrenze von Delmenhorst gelegen, wurde mehrheitlich verworfen, weil dort sogenanntes „mesophiles Grünland“ wächst – auch dabei handelt es sich um einen gesetzlich geschützten Landschaftsbestandteil.

An dieser Stelle hatte sich die Verwaltung anfangs noch bemüht, trotz des Landschaftsschutzes ein Bauleitverfahren in Gang zu bringen. Diesen Versuch unternimmt das Rathaus nun am Bökenbusch gar nicht mehr – im Gegenteil: Wegen der „Hochwertigkeit des Bereichs für den Naturhaushalt sollte selbst eine „geringe Bebaungsentwicklung“, nämlich das Bauen in zweiter Reihe, nicht in Betracht gezogen werden, heißt es in der Vorlage für den Ausschuss.

Das dürfte besonders den Heimat- und Ortsverein Elmeloh-Almsloh betrüben, der sich seit Jahren eine maßvolle Bebauung in Elmeloh wünscht. Vorsitzender Reinhard Siemer hatte im vergangenen Jahr gesagt, dass er sich wie viele Elmeloher ein kleines Baugebiet im Umfeld des Netto-Marktes sehr gut vorstellen könnte.

Nach Angaben der Gemeindeverwaltung sollen nun andere Entwicklungsmöglichkeiten geprüft werden. Dabei rückt auch der Bereich nördlich der Elmeloher Straße und westlich der Straße Am Holz wieder ins Blickfeld. Hier soll zumindest Bauen in zweiter Reihe ermöglicht werden. Eine entsprechende Satzung hat der Verwaltungsausschuss bereits beschlossen.