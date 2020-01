Elmeloh /Stenum Gerade erst hat Ministerpräsident Stephan Weil den hohen Wert der medizinischen Versorgung auf dem Lande hervorgehoben: Im Flächenland Niedersachsen müssten auch kleine Krankenhäuser eine Zukunftschance behalten, sagte er. Zwei Einrichtungen in der Gemeinde Ganderkesee sind derzeit dabei, sich für die Zukunft zu rüsten: In der orthopädischen Fachklinik in Stenum und im Elmeloher Wichernstift haben die Vorbereitungen für jeweils umfangreiche Bauvorhaben begonnen.

In Elmeloh wollte man eigentlich schon viel weiter sein, „aber das hat sich alles verschoben“, bedauert Wichernstift-Vorstand Wolfgang Walter. Unter anderem wegen zusätzlicher Auflagen zum Baumschutz habe die Planung noch einmal angepasst werden müssen, so dass der Neubau der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie nicht – wie ursprünglich geplant – schon im Herbst 2019 beginnen konnte. Nun rechnet Walter aber mit der Baustellen-Einrichtung im Februar und geht davon aus, dass „die Baugrube noch im ersten Quartal ausgehoben wird.“

Der gut 4000 Quadratmeter große zweigeschossige Neubau, der auf dem Wichernstift-Gelände nordwestlich des Altenpflegeheims entsteht, wird die 60 Jahre alte Psychiatrieklinik ersetzen. Zwei Jahre Bauzeit sind kalkuliert, so dass der Umzug Mitte 2022 erfolgen könnte. Die Finanzierung ist längst in trockenen Tüchern: Aus dem Krankenhausinvestitionsprogramm des Landes fließen insgesamt 21,3 Millionen Euro nach Elmeloh. Allein für den Baumschutz werde der Kostenrahmen zwar um mindestens 100 000 Euro wachsen, sagte Walter, „aber das wirft uns nicht um.“ Für ihn sei es „ein gutes Gefühl, dass es jetzt endlich losgeht.“

Verzögerungen gab es ebenso am Heilstättenweg in Stenum, wo die Stenum Ortho GmbH ein neues Bettenhaus für ihre Fachklinik baut. Nach einem Architektenwechsel im Frühjahr 2019 sei die Planung noch einmal „neu aufgesetzt“ worden, erklärt Verwaltungsleiterin Susanne Langfeld. Sie geht davon aus, dass der Bauantrag „in den nächsten Wochen“ bewilligt wird. Im Sommer könne dann mit dem Abriss des alten Traktes begonnen werden: Die sogenannte „Villa“ der Gründerin Hermine de Voss war vor fast 100 Jahren die Keimzelle der damaligen Sonnenheilstätte und späteren Klinik.

An ihrer Stelle entsteht ein zweigeschossiger Neubau, der Platz für bis zu 84 Patienten bietet. Bislang verfügt die Fachklinik über 63 Betten. Die „Villa“ wird noch als Verwaltungs- und Büro-Bereich genutzt – für diese Zwecke sind künftig die bisherigen Patientenzimmer vorgesehen.

Im Gegensatz zum Wichernstift muss die Stenum Ortho GmbH den Großteil der Baukosten – veranschlagt sind acht bis neun Millionen Euro – aus eigener Kraft finanzieren. Das soll mithilfe von Investoren aus dem medizinischen Bereich gelingen, die dann zu Gesellschaftern der Ortho GmbH werden. Vom Land ist laut Susanne Langfeld nur eine „Minimal-Förderung“ von etwa einer Million Euro zu erwarten.