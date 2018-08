Wichernstift feiert 70. Geburtstag

Elmeloh Das Wichernstift steht vor einem runden Geburtstag: Am 1. September 1948 wurde die heute in Elmeloh ansässige Einrichtung der Ev.-luth. Kirche gegründet – das 70-jährige Bestehen soll am Freitag, 31. August, gebührend gefeiert werden.

Los geht es mit einem Festakt, der um 11 Uhr in der Michaeliskirche beginnt. Zu Gast ist der Bestseller-Autor Prof. Jens Weidner, zugleich Professor für Kriminologie und Erziehungswissenschaften, der zum Thema „Optimismus“ spricht. Am Nachmittag schließen sich Sommerfeste der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie der Altenhilfe an. Auch die Wichernschule wird sich präsentieren. Zwei Vorstellungen des Mitmach-Zirkus Wanjanini mit Kindern und Jugendlichen aus der Region runden das Programm ab. Der Abend gehört dann den rund 400 Mitarbeitern, die mit Musik und Tanz in den Siebzigsten hineinfeiern. Das solle, so der Vorstand, auch ein Dank für deren „stetige Energie und Leidenschaft“ sein.