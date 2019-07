Falkenburg Gertrud Würdemann reicht ein Glasschälchen mit Kirschen und Erdbeeren über den Tresen. „Zum Probieren“ steht daran. Zwei Kinder, die mit ihrer Oma zum Stand in Form einer großen Erdbeere gekommen sind, greifen hinein und naschen von den Früchten.

Kurz darauf kauft ein Kunde eine Schale Stachelbeeren. Sein Gespräch mit Gertrud Würdemann dreht sich um die Frage, wie man die Früchte am besten isst. Der Käufer mag sie roh, so wie sie am Verkaufsstand an der Hauptstraße in Falkenburg angeboten werden. „Sauer macht lustig“, meint er.

Im Häuschen des Erdbeerhofs Nüstedt aus Bassum gibt es nicht nur Erdbeeren, Kirschen und Früchte aller Art, sondern immer auch etwas zu erzählen. „Es ist hier so schön familiär“, sagt Gertrud Würdemann. Häufig kämen ältere Herrschaften vorbei, mit denen sie Platt schnacke. „Sie freuen sich, wenn jemand da ist, mit dem sie reden können.“

Stand weithin sichtbar

Nicht nur die Falkenburger schätzen den Verkaufsstand, an dem es außer Obst auch Kartoffeln und Gemüse zu kaufen gibt. Das weithin sichtbare Erdbeer-Häuschen lockt Vorbeifahrende an. Camper vom Falkensteinsee gehören ebenfalls zu den Kunden. „Sie möchten gerne Urlaubs-Feeling, da passt es wunderbar.“

Keine Langeweile

Seit fünf Jahren steht Gertrud Würdemann in der Erdbeerzeit regelmäßig im Falkenburger Häuschen. Auch wenn gerade einmal nichts los sei, werde es ihr nicht langweilig, meint sie. Dann gebe es immer etwas zu tun und zu putzen. Und manchmal bekommt sie auch einen Kaffee von Familie Peters, vor deren Haus der Stand steht. Melanie Peters, die dort mit ihrer Familie wohnt, arbeitet ebenfalls im Häuschen mit. „Ich verkaufe gerne“, meint die 37-Jährige. Voraussichtlich noch bis Ende Juli ist der Stand in Falkenburg geöffnet. „Solange es Erdbeeren gibt“, sagt Gertrud Würdemann.

Andere Häuschen, in denen seit Mitte April Spargel und Erdbeeren angeboten wurden, sind unterdessen geschlossen. Bis vor kurzem verkaufte Melanie Reents in einem Stand vor dem Oldenburger Hof Waren vom Hof Alfkens aus der Samtgemeinde Harpstedt. Jetzt arbeitet die 35-Jährige noch für ein paar Tage in der Mühlenstraße.

Qualität ist gefragt

Sie hat festgestellt, dass Früchte und Gemüse aus der Region gut angenommen werden. Die Kunden würden die Qualität schätzen, meint sie. Wie in Falkenburg hat auch in Ganderkesee die Kommunikation einen hohen Stellenwert. „Ich habe einen guten Kontakt zu den Kunden“, sagt Melanie Reents. Häufig müsse sie auch Fragen beantworten.