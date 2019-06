Ganderkesee Als Joachim Jaursch die heutige Shell-Tankstelle in Ganderkesee vor 20 Jahren übernahm, gehörte zu seinen wichtigsten Arbeitsgeräten noch die Leiter: Die musste er immer wieder hochklettern, um an den Anzeigetafeln die Spritpreise zu ändern – zwei- bis dreimal am Tag. Die Leiter braucht der Tankstellen-Pächter schon lange nicht mehr, die Preisänderungen werden zentral von der Shell-Zentrale in Hamburg gesteuert – inzwischen aber zehn- bis zwölf Mal am Tag.

Vieles hat sich gewandelt, seit Joachim Jaursch und seine Frau Angelika am 1. Juli 1999 in Ganderkesee den Tankstellenbetrieb aufnahmen. Das fing schon mit der Marke an. Aus der DEA-Tankstelle, die zuvor Werner Resler betrieben hatte, wurde Shell, als der Ölkonzern mit der gelben Muschel auf rotem Grund Anfang des neuen Jahrtausends die Tankstellen der Deutschen Erdöl AG übernahm. „Wir haben hier wirklich viel erlebt“, sagt das Ehepaar übereinstimmend.

Sieben Tage die Woche

Eine einschneidende Veränderung kommt nun noch einmal am kommenden Sonntag, 30. Juni, auf die beiden zu: ihr letzter Arbeitstag. Der 67-Jährige und seine vier Jahre jüngere Frau gehen in den Ruhestand – „den wohlverdienten“, wie sie betonen. 20 Jahre lang waren sie sieben Tage die Woche im Einsatz, abgesehen von zwei Urlauben pro Jahr, die sie sich gönnten. Das war vorher in Bremen-Schwachhausen und in Wildeshausen, wo sie neun Jahre lang ebenfalls eine Shell-Tankstelle an der Ahlhorner Straße führten, nicht anders gewesen. Am kommenden Montag nun bleibt die Tankstelle an der Ecke Grüppenbührener Straße/Raiffeisenstraße zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten geschlossen. Dann wird die Übergabe geregelt und am Dienstag läuft der Betrieb unter dem neuen Pächter Axel Gehlsen weiter.

Zeit fürs Private

Angelika und Joachim Jaursch, die im Dötlinger Ortsteil Busch zuhause sind, freuen sich auf die Zeit fürs Private, für Haus und Garten, für ihre Enkelkinder und für Reisen durch die deutschen Lande. Aber sie denken auch gern zurück an ihr Berufsleben, besonders an die letzten 20 Jahre in Ganderkesee. „Wir hatten hier eine schöne Zeit“, betonen beide, „und fast nur nette Kunden.“ Und zufriedene Mitarbeiter offenbar auch, denn die vier Angestellten sind schon sehr lange für die Pächter tätig, einer sogar seit 30 Jahren – „der ist mit uns umgezogen“, sagt Joachim Jaursch. Alle vier werden vom Nachfolger übernommen.

Attraktiver Standort

Die Entscheidung für die Tankstelle in Ganderkesee fiel dem Ehepaar Jaursch damals leicht: „Das war eine attraktive Station: groß, günstig gelegen – und die einzige im Ort“. Es gibt zwar noch die Aral-Tankstelle in der Lindenstraße, aber die ist eine reine Zapfstelle, ohne Shop. Und das Geschäft mit Zigaretten, Getränken, Süßwaren oder Zeitschriften war von jeher ein wichtiger Betriebszweig, darum hat sich vor allem Angelika Jaursch gekümmert. „Der Shop ist für die Ganderkeseer besonders sonntags wichtig“, sagt sie. Unter der Woche sei der Umsatz wegen der längeren Öffnungszeiten der benachbarten Märkte zurückgegangen.

Positive Entwicklung

Shop und Tankstelle haben viele Stammkunden, manche kommen auch einfach nur auf einen Becher Kaffee, zum Schnacken. Von der Ortsentwicklung habe ihr Betrieb sehr profitiert, finden die scheidenden Pächter. Die Ansiedlung der Märkte an der Raiffeisenstraße und das Ärztehaus gegenüber haben das Geschäft belebt, ebenso die Renaissance des Campingplatzes am Falkensteinsee: „Die Camper kommen hierher zum Tanken – und dann brauchen sie meistens auch gleich noch eine neue Gasflasche“, erzählt Joachim Jaursch. Wenn was mit dem Motor ist, kann der gelernte Kfz-Meister ebenfalls schnell eingreifen. Und wer sich nicht traut, den Wagen selber in die Waschstraße zu bugsieren, was bei älteren Autofahrern durchaus vorkomme, so Jaursch, „dem helfen wir dann auch“.

Unerklärliche Sprünge

Diesen persönlichen Service weiß die Kundschaft zu schätzen. „Wir haben zu 97 Prozent freundliche Kunden“, sagt Jaursch. Nur wegen der ständig wechselnden Spritpreise bräuchten die Kassiererinnen ab und zu „ein dickes Fell“, beschreibt er. „Dabei können wir daran ja gar nichts machen.“ Joachim Jaursch versteht die Preissprünge selber nicht. Am vergangenen Sonntag zum Beispiel, als Diesel plötzlich um 22 Cent teurer war, „hatte ich schon gedacht, dass der Trump mit dem Iran den Krieg angefangen hat“, erzählt der Pächter. Stattdessen war ein Bedienungsfehler am Computer in Hamburg schuld. Über solche Pannen muss sich das Ehepaar Jaursch aber ab Sonntag nicht mehr aufregen.