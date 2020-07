Ärger Auf Famila-Parkplatz In Ganderkesee: Wo der Fußweg einfach nicht weitergeht

Ganderkesee Vor acht Jahren wurde der neue Famila-Markt an der Grüppenbührener Straße in Ganderkesee eröffnet. Schon damals sicherte die Famila-Geschäftsführung der Gemeinde Ganderkesee zu, eine fußläufige Anbindung vom Parkplatz des Marktes zum Bürgersteig an der Ecke Grüner Weg/Grüppenbührener Straße zu schaffen. Passiert ist das bis heute nicht.

Das ärgert unter anderem Doris Josquin: Die Ganderkeseerin, die für die SPD im Gemeinderat sitzt, hat nach eigenen Angaben mehrfach die Marktleitung und die Firmenleitung von Famila angesprochen. „Aber keiner macht was.“ Josquin ist in ihrer Mobilität eingeschränkt und auf einen E-Scooter angewiesen. „Ich muss immer einen Umweg machen“, erklärt sie: Entweder nimmt sie den Weg auf dem Bürgersteig bis zum Seiteneingang, muss dann aber die halbe Strecke wieder zurückfahren, um einen Einkaufswagen zu holen. Oder sie erreicht den Markt über die Pkw-Zufahrt – was nicht ungefährlich ist. Das gilt ebenso für alle anderen, die den Famila-Markt zu Fuß oder mit dem Fahrrad erreichen möchten.

Dabei ist der Fußweg zur Ecke Grüner Weg/Grüppenbührener Straße auf dem Famila-Parkplatz deutlich markiert – er endet allerdings abrupt vor einem Pkw-Stellplatz. „Da müsste nur der Bordstein weggenommen werden“, sagt Doris Josquin. Dass Famila die Anbindung zugesagt hatte, bestätigt Peter Meyer, Leiter des Fachbereichs Gemeindeentwicklung im Rathaus. Auch die Verwaltung habe deswegen schon mehrfach nachgefragt.

Die Bünting-Gruppe, zu der die Famila-Märkte gehören, konnte die NWZ-Anfrage am Freitag nicht beantworten, sagte dies aber für Montag zu.