Ganderkesee Die Netzabdeckungskarte der Telekom zeigt für den Bereich Ganderkesee nur wenige weiße Flecken. Aber es gibt sie noch: Auch wenn die Gemeinde mit Mobilfunk als gut versorgt gilt, sind nicht alle Anbieter überall zu empfangen – was im Einzelfall zu großer Verärgerung führen kann.

So wie bei Heiko Stubbe: Der Elmeloher hat das Pech, in der Straße Am Schlehdornbusch zu wohnen – genau dort klafft im Telekom-Netz, wie im Internet einsehbar ist, in der Tat ein Loch beim 3G-Empfang (UMTS). Als Kunde der Telekomtochter Congstar habe er ein paar Straßen weiter gehen müssen, um mobil telefonieren zu können, berichtet Stubbe. Das wollte er sich nicht lange antun: Er wechselte zum Anbieter o2 – „und sofort hatte ich ein funktionierendes Netz“, sagt er.

Nur: Ein Netz allein genügt manchmal nicht im digitalen Alltag: Als Heiko Stubbe vor Kurzem eine Warenanlieferung an der Haustür bezahlen wollte, funktionierte das mobile Kartenlesegerät des Lieferanten nicht – es sendet und empfängt die Daten übers Telekom-Netz. Als Stubbe daraufhin beim Magenta-Konzern anrief und nach einer Verbesserung der Netzangebotes fragte, erhielt er nach seinen Angaben die Antwort, ein Ausbau sei „in naher Zukunft nicht geplant“ und weitere Anfragen in dieser Sache seien „nicht zielführend“.

Die NWZ fragte trotzdem und Telekom-Sprecherin Stefanie Halle teilte mit: „Wir werden unser Mobilfunknetz kontinuierlich weiter ausbauen.“ Für den Bereich Elmeloh sei aber aktuell „ein zusätzlicher Standort nicht geplant“. Die Telekom verfügt nach Angaben der Sprecherin in der Gemeinde über elf Mobilfunk-Standorte für die Netzstandards GSM (2G) und LTE (4G). Halle bestätigte, dass in Elmeloh der Empfang im „Inhouse-Bereich“ – also drinnen – stellenweise unzureichend sei. „Outdoor ist die Versorgung gut“, sagte sie. Die Netzversorgung in Elmeloh laufe über Maststandorte in Hoykenkamp und nahe dem Josef-Hospital in Delmenhorst.

Telekom-Konkurrent Vodafone hatte im Sommer bereits angekündigt, sein Mobilfunknetz in der Region auszubauen: 28 Masten für das LTE-Netz sollen im Landkreis errichtet werden. Das ist ganz im Sinne der Kreisverwaltung: „Die Unternehmen sind in der Pflicht“, betont Heinz-Hermann Fichna, der im Kreishaus für den Breitbandausbau zuständig ist. Der Landkreis selber wolle das Seine tun und mit dem dritten Breitband-Ausbauprojekt ab 2021 dafür sorgen, dass alle Funkmasten ans Glasfasernetz angebunden werden.