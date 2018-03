Ganderkesee Seit über 25 Jahren steht Heide Heidmann bereits der Arbeiterwohlfahrt (Awo) Ganderkesee vor. Eine Zeit, die sie nicht missen möchte, die aber auch immer wieder neue, nicht immer einfache Herausforderungen mit sich bringt. Auf der jüngst stattgefundenen Jahreshauptversammlung der Awo sprach die Vorsitzende bereits über die aktuellen Probleme – die NWZ fragte jetzt nach.

„Die Kleiderkammer wird wirklich gut angenommen“, sagt Heide Heidmann beim Gespräch in der Begegnungsstätte am Brüninger Weg 38E in Ganderkesee. Knapp 2000 Besucher zählte die Kleiderkammer, die sich in der Begegnungsstätte befindet, im vergangenen Jahr, rund 10 500 Kleidungsstücke wurden ausgegeben. Während des Gesprächs suchen ein paar Bedürftige nach Klamotten, Geflüchtete sind dabei, aber auch Bürgerinnen und Bürger. „Hier begegnen sich die Menschen“, sagt Heide Heidmann. Um Begegnung ginge es ja auch in einer Begegnungsstätte – aber diese Stätte will auch bezahlt werden. Und das wirft dem Vorstand der Awo Ganderkesee mitunter die Sorgenfalten auf die Stirn. Denn nicht alle Angebote laufen so gut wie die Kleiderkammer. Finanziert wird die Begegnungsstätte durch eine Mischung aus Mitgliedsbeiträgen, Einnahmen von Kursen wie der Seniorengymnastik und der Kleiderkammer – für die es auch einen Zuschuss von der Gemeinde gibt. Abgesehen von den Räumlichkeiten der Awo Bookholzberg sei die Begegnungsstätte in Ganderkesee im Landkreis einzigartig, so Awo-Kreisvorsitzende Hannelore Hunter-Roßmann.

„Man muss sich Neues einfallen lassen“, weiß Heide Heidmann aus ihrer langjährigen Erfahrung. Dabei sei gar nicht eine mangelnde Lust an Geselligkeit das Problem. „Die Ansprüche an die Freizeitgestaltung haben sich einfach geändert.“ Problem sei eher, gerade in Bezug auf die Auslastung der Begegnungsstätte, dass die Beteiligung starken Schwankungen unterliege. „Wir haben schon häufiger überlegt, den Freitagstreff oder den Samstagskaffee aufzugeben“, so Heide Heidmann. Zu mangelhaft sei die Beteiligung gewesen – aber dann seien doch wieder mehr Menschen gekommen und man habe das Angebot beibehalten.

Aber trotz der mangelnden Auslastung ist Heide Heidmann bezüglich des Erhalts der Begegnungsstätte noch optimistisch, denn Kurse wie die Seniorengymnastik oder Yoga, die beide in dem Haus am Brüninger Weg stattfinden, sowie Fahrten und weitere Angebote wie Wassergymnastik werden fast ungebrochen gut angenommen. Konkrete Pläne, sich von diesem Ort der Begegnung, der mittlerweile einen festen Platz in den Aktivitäten des Awo-Ortsverbandes hat, zu trennen, gibt es entsprechend nicht. „Aber wir müssen weiter gucken, wie sich das alles trägt.“

Doch nicht nur der Erhalt der Begegnungsstätte treibt Heide Heidmann um. Auch andere Wünsche hat sie. Da sei zum Beispiel die Suche nach einem Nachfolger oder einer Nachfolgerin. „Und ein paar mehr jüngere, aktive Mitglieder, das wäre auch schön“, sagt die Vorsitzende.

• Die Kleiderkammer der Awo am Brüninger Weg 38E hat mittwochs und donnerstags jeweils von 9.30 bis 12.30 Uhr geöffnet. Informationen zu den Angeboten der Awo Ganderkesee gibt es bei Heide Heidmann, Telefon 04222/80 91 95.