Ganderkesee Wardenburg und Hatten haben sie bereits – Ganderkesee und Hude wollen sie: die Auszeichnung als Fairtrade-Gemeinde. Weil den Hudern aber die Bewerbung noch bevorsteht, wird es die Gemeinde Ganderkesee sein, die als dritte Kommune im Landkreis vom Kölner Verein TransFair das Etikett „Fairtrade Town“ aufgeklebt bekommt. Bundesweit sind es aktuell rund 625 Kommunen, 631 Schulen und 27 Universitäten, die für ihre Bemühungen um den fairen Handel ausgezeichnet wurden.

Im September wird auch Ganderkesee darunter sein: Im Rahmen des Herbstmarktes findet am Sonntag, 15. September, die Auszeichnungsfeier statt. Begangen wird das bunte Fest mit einem Bühnenprogramm auf dem Marktplatz. Die Organisation nimmt die Fairtrade-Steuerungsgruppe der Gemeinde in die Hand, die im Frühjahr 2018 gegründet wurde, um die Bemühungen der einzelnen Akteure in der Gemeinde zu bündeln und den Prozess zum Erlangen des Titels voranzubringen.

Große Auszeichnungsfeier am Herbstmarkt-Wochenende Die Auszeichnung Ganderkesees als Fairtrade-Gemeinde wird am Herbstmarkt-Wochenende auf dem Marktplatz gefeiert: Am Sonntag, 15. September, wird es neben Informationen zum fairen Handel auch fair gehandelte internationale Speisen und Getränke geben. Bereits zwölf Aussteller wirken bislang mit. Abgerundet wird das Programm durch Mitmachaktionen für Kinder und Erwachsene sowie ein interkulturelles Bühnenprogramm. Die Musikvielfalt reicht von orientalischer Musik bis zu Jazz. Neben dem Auftritt einer Bauchtanzgruppe wird es auch eine faire Modenschau geben. Den Abschluss des Bühnenprogramms bildet ab 17 Uhr eine Offene Bühne (Open Stage). Wer seine Künste öffentlich vorstellen möchte, kann sein Interesse bei Christian Sieden­strang im Rathaus, Telefon 04222/ 44 208, oder per Mail (c.siedenstrang@ganderkesee.de) anmelden. Egal ob Musik oder Gesang, Zauber, Akrobatik oder Comedy: Sämtliche Arten von Kurzauftritten sind denkbar, sofern sie maximal zehn Minuten dauern und keine politischen Ziele verfolgen.

Im Frühjahr hatten Klimaschutzmanager Lars Gremlowski und Christian Siedenstrang von der Wirtschaftsförderung der Gemeinde den Antrag eingereicht. Dass er positiv beschieden wurde, macht auch Bürgermeisterin Alice Gerken froh: „Über die anstehende Auszeichnung freue ich mich sehr. Das Engagement vieler Ganderkeseer Einzelhändler, Gastronomiebetriebe, Vereine, Schulen und Kirchengemeinden ist wichtig, um für ein Stück weit mehr Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit zu sorgen.“

Aus Sicht von Klimaschutzmanager Gremlowski dient die Auszeichnung vor allem dazu, ein Zeichen zu setzen. „Beim fairen Handel geht es nicht ausschließlich um Lebensmittel“, betont er. Vielmehr kennzeichne das Etikett auch faire Produktionsbedingungen und hohe ökologische Standards bei der Produktion etwa von Kleidung, Kunsthandwerk, Blumen oder Naturstein. So würden beispielsweise in der konventionellen Produktion Grabsteine, die hierzulande verkauft werden, teils in Entwicklungsländern von Kindern hergestellt.

Fünf große Kriterien musste die Gemeinde erfüllen, um sich als „Fairtrade Town“ zu qualifizieren. Zunächst galt es, einen entsprechenden Ratsbeschluss zu erwirken. Zum Bekenntnis zum fairen Handel gehört auch, dass bei allen öffentlichen Sitzungen, etwa Rats- und Ausschusssitzungen, fair gehandelte Getränke angeboten werden.

Ein weiterer Meilenstein war die Gründung einer Steuerungsgruppe, die aus mindestens drei Personen aus Zivilgesellschaft, Politik und Wirtschaft bestehen muss. In Ganderkesee engagieren sich in diesem Gremium deutlich mehr Frauen als Männer.

Auf der Basis ihrer Einwohnerzahl musste die Gemeinde Ganderkesee sieben Einzelhändler und vier Gastronomiebetriebe benennen, die mindestens zwei Produkte aus fairem Handel vertreiben. Zudem galt es mindestens eine Schule, einen Verein und eine Kirchengemeinde zu gewinnen, die mindestens zwei Produkte aus fairem Handel verwenden. Darüber hinaus mussten Bildungsaktivitäten zum Thema fairer Handel umgesetzt. werden.

Ein weiteres Kriterium, das angehende Fairtrade-Gemeinden erfüllen müssen, ist Öffentlichkeitsarbeit zu Themen des fairen Handels.