Bäder und Sauna in Ganderkesee: Corona-Einschränkungen bis August 2021 erwartet

Ganderkesee Der Bäderbetrieb bleibt auch 2021 ein defizitäres Geschäft für die Gemeinde Ganderkesee – allerdings in geringerem Umfang als noch in diesem Jahr: Einen Zuschussbedarf von knapp 1,24 Millionen Euro weist der Haushaltsplan des Eigenbetriebs auf, der am Donnerstagabend im Bäder-Betriebsausschuss erläutert und diskutiert wurde. 2020 musste die Gemeinde Bäder und Sauna mit insgesamt 1,57 Millionen Euro bezuschussen.

Sowohl für dieses wie für das nächste Jahr ist der Haushalt aber stark vom Coronavirus infiziert: Während Einnahmen drastisch sinken, bleiben die Kosten auf vielen Positionen hoch. Erster Gemeinderat Matthias Meyer kündigte an, dass die Gemeinde im Rahmen der Corona-Hilfsprogramme Überbrückungsgelder beantragen werde.

Auf der Einnahmeseite hat die Bäder- und Sauna GmbH eher vorsichtig kalkuliert: Ausgegangen wird von Corona-Einschränkungen bis Ende Juli 2021, so dass erst ab 1. August wieder ein Regelbetrieb erwartet wird. Für das Freibad rechnet die Gesellschaft übers Jahr mit 45 000 Besuchern (statt 60 000, wie sonst) und im Saunahuus wird eine Besucherzahl von 34 800 anvisiert – hier schätzen die Verantwortlichen, dass am Ende sogar noch ein minimaler Überschuss erzielt werden könnte.

Von Ausschussmitgliedern wurde insbesondere der hohe Fehlbetrag für die Freibad-Gastronomie hinterfragt: Ein Minus von 137 800 Euro steht dafür im Haushaltsplan. „Wenn der Zuschussbedarf so hoch ist, müssen wir die Gastronomie im Freibad einstellen“, meinte Hans-Jürgen Hespe (FDP) leicht provokant. Matthias Meyer und Bäder-Geschäftsführer Henry Peukert begründeten die Kalkulation mit den erwartet niedrigen Besucherzahlen und auch fehlenden Erfahrungswerten aus diesem Jahr.

Die Freibadsaison 2020 konnte wegen der länger dauernden Sanierungsarbeiten erst Mitte August beginnen – dann auch noch unter Corona-Beschränkungen. So fanden laut Peukert insgesamt nur 10 100 Gäste den Weg auf die Anlage. Zufrieden zeigte er sich mit der Besucherzahl im Saunahuus: Trotz zweimaligen Lockdowns waren es 2020 noch fast 25 000 – und damit nicht viel weniger als die – vor Corona – erwarteten 29 600.