Ganderkesee Der Eintritt ins Ganderkeseer Hallenbad ist ab sofort nur noch bargeldlos möglich: Im Zuge der Umstellung des Kassensystems im Saunahuus, die bereits im November erfolgte, wurde jetzt auch im Hallenbad am Steinacker ein neuer Kassenautomat aufgestellt. Die Tickets können dort mit der EC- oder Kreditkarte bezahlt werden, ebenso mit der Geldwertkarte des Saunahuus’.

Münzen nimmt der Automat im Hallenbad nicht mehr an. Badbesucher brauchen allerdings noch weiterhin 2-Euro-Stücke, um die Schränke im Umkleidebereich verschließen zu können. Auch hierfür ist aber die Umstellung auf ein digitales Schließsystem in Vorbereitung.

Die Bäderbetriebs-Gesellschaft macht Eltern darauf aufmerksam, dass Kinder, die allein ins Hallenbad gehen, entweder eine Geldwertkarte oder ein vorab gekauftes E-Ticket benötigen. Das E-Ticket gibt es im Online-Shop auf der Homepage von Saunahuus und Bädern. Es kann entweder ausgedruckt oder aufs Smartphone geladen werden. Am Drehkreuz am Hallenbad-Eingang wird es ausgelesen. Die Geldwertkarte, auch Saunahuus-Card genannt, kann im Saunahuus ab einem Betrag von 10 Euro aufgeladen werden. Am Automaten im Hallenbad wird automatisch der Kindertarif berechnet und das entsprechende Ticket mit QR-Code ausgedruckt.

Die Saunahuus-Card biete auch erwachsenen Besuchern Vorteile, betont Sauna- und Bäder-Geschäftsführer Henry Peukert: „Diese neue Geldwertkarte wird am Saunahuus-Empfang in beliebiger Höhe aufgeladen und kann für alle Leistungen in den Bädern und der Sauna sowie für Gastronomie und Wellness genutzt werden.“ Ab einem Aufladewert von 100 Euro gibt es zudem zehn Prozent Rabatt auf die Eintritte, bei 200 Euro werden schon 15 Prozent pro Besuch abgezogen und bei 500 Euro sogar 20 Prozent. Besonders für Stammgäste sei die Saunahuus-Card reizvoll, außerdem für Familien, da sie übertragbar ist.

Verändert hat sich aber nicht nur der Automat, neu sind auch die Tarife: Der Eintritt ins Hallenbad (und künftig auch ins Freibad) kostet ab 1. Januar 4,50 Euro (statt bisher 3,50 Euro) und mit Ermäßigung 3 Euro (bisher 2 Euro). Kinder und Jugendliche zahlen 3 Euro (ermäßigt 1.50 Euro). Neu ist auch der Sporttarif, der 90-minütiges Baden für 3 Euro ermöglicht. Er gilt vormittags bis 11 Uhr und abends ab 18 Uhr.

Alle Infos zum neuen Kassensysten unter www.saunahuus.de