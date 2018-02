Ganderkesee Als Andreas und Ronel Lonzer mit ihren Kindern vor sechs Jahren ihr Eigenheim am Meisenweg bezogen, war das Grundstück der Familie umgeben von Einfamilienhäusern und vergleichsweise weitläufigen Gärten. Daran, dass sich das eines Tages ändern könnte, hat das Ehepaar keinen Gedanken verschwendet – schließlich ist die Vogelsiedlung genau wie der angrenzende Fahrener Weg geprägt durch Einfamilienhausbebauung. Ganz ähnlich hatte 40 Jahre zuvor auch Udo Herrmann gedacht, als er am Meisenweg ein Haus für seine Familie baute.

Dass sie beim Blick aus dem Fenster schon bald auf ein 34 Meter langes, 16 Meter breites und etwa elf Meter hohes Mehrfamilienhaus schauen werden, hätten sich die Ganderkeseer damals nicht träumen lassen. Doch genau das möchte ein Investor am Fahrener Weg 6, dem Eckgrundstück zum Meisenweg, errichten: Das frühere Bauernhaus, das dort steht, muss einem Bauvorhaben weichen, das in den Plänen als „Neubau einer zweigeschossigen Stadtvilla mit elf Wohneinheiten und neun Garagen“ bezeichnet ist.

„So ein Klotz passt hier überhaupt nicht hin“, findet Udo Herrmann und nicht nur das Ehepaar Lonzer, sondern auch weitere Nachbarn teilen seine Ansicht. Sie fürchten eine Zunahme des Verkehrs in der ruhigen Wohnsiedlung und Parkplatzchaos.

rund 30 Mehrfamilienhäuser sollen in vier neuen Baugebieten entstehen An mehreren Stellen im Ganderkeseer Ortskern bauen Investoren derzeit Mehrfamilienhäuser, um die Nachfrage nach kleineren Wohneinheiten zu befriedigen. Auch die Gemeinde treibt die Schaffung von „bezahlbarem Wohnraum“ voran: In allen größeren entstehenden oder geplanten Neubaugebieten ist auch der Bau von Mehrfamilienhäusern vorgesehen. Bereits beschlossen ist das Baugebiet „südlich Oldenburger Straße“: Hier entstehen 30 bis 35 Wohnungen in neun Mehrfamilienhäusern. Auf der „Köhlerwiese“ stehen bereits die ersten Mehrfamilienhäuser – insgesamt sind 13 vorgesehen. Im Baugebiet „Bargup“ in Bookholzberg sollen vier bis sechs Mehrfamilienhäuser entstehen. Kurz vor dem Abschluss steht das Baugebiet „westlich Brüninger Weg“: Dort sollen künftig vier Mehrfamilienhäuser stehen.

Kurzzeitig hatten die Anlieger die Hoffnung, dass Paragraf 34 des Baugesetzbuchs anwendbar wäre. Dieser besagt sinngemäß, dass sich Art und Maß eines Neubaus in die Eigenart der näheren Umgebung einfügen muss. Doch von Peter Meyer, dem zuständiger Fachbereichsleiter bei der Gemeindeverwaltung, erfuhren sie, dass der Paragraf nur greife, falls es keinen Bebauungsplan gibt. Doch für die betreffende Fläche existiert ein Bebauungsplan aus dem Jahr 1968 – dieser lässt eine zweigeschossige Bauweise (plus Staffelgeschoss) zu.

„Für die gegenüberliegende Seite des Fahrener Weges gibt es keinen Bebauungsplan – dort greift der Paragraf“, weiß Udo Herrmann.

Und noch etwas haben die Anlieger im Zuge ihrer Recherche herausgefunden: „Auf der Westseite des Meisenweges dürfte sogar viergeschossig gebaut werden“, so Andreas Lonzer. Er hofft nun, dass keiner der dortigen Anlieger sein Grundstück so bald zum Kauf anbietet. Für Lonzer stellt sich die Frage, warum die Gemeinde alte Bebauungspläne nicht anpasst.

Das, so sagt Fachbereichsleiter Meyer, sei nur möglich, wenn es gute Gründe für eine Änderung gebe. Jeder Grundstückseigentümer dürfe darauf vertrauen, dass der Bebauungsplan, der zum Zeitpunkt seines Grunderwerbs galt, auch Bestand habe. „Eine Änderung würde unter Umständen einen Eingriff in die eigene Vermögensposition bedeuten“, verdeutlicht Meyer. Im Regelfall gelte ein Bebauungsplan auf unbestimmte Zeit. Eine Änderung mit der Zielrichtung, die Dichte der Wohnbebauung zu reduzieren, wie es aktuell in der Nachbargemeinde Hude diskutiert wird, ist laut Meyer in Ganderkesee bislang nicht vorgesehen.

Mehrere Anlieger haben im vorigen Jahr ihre Kritikpunkte zum Bauvorhaben am Fahrener Weg beim Landkreis Oldenburg vorgebracht – allerdings ohne Erfolg. Die Baugenehmigung wurde im November 2017 erteilt.