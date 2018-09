Ganderkesee /Bergedorf Freud und Leid liegen manchmal nah beieinander, das mussten auch die Mitglieder des Ausschusses für Straßen und Verkehr am Donnerstagabend im Sitzungssaal des Rathauses feststellen. Zwar sprach sich der Ausschuss einstimmig für den Neubau des Radweges entlang der Gemeindestraße Ohe und für die umfangreiche Straßensanierung im Bereich Dürerstraße aus, aber: „Wir werden höhere Kosten als veranschlagt haben“, prophezeite Peter Meyer, Fachbereichsleiter Gemeindeentwicklung, für beide Bauvorhaben.

Allein für die Sanierung der Dürer-, Rubens- und Rembrandtstraße sowie für die Straßen „Am Schießstand“ und Nordweg in Ganderkesee steigen die Kosten voraussichtlich um 634 000 auf 1,879 Millionen Euro. „Da gehen wir vom schlimmsten Fall aus“, so Meyer. Genaueres wisse man erst nach der Ausschreibung. Da es sich nicht um einen Erstausbau handelt, müssen sich die Anlieger nicht an den Kosten beteiligen.

Teurer wird voraussichtlich auch der Bau des Radweges entlang der Straße Ohe in Bergedorf. Hier geht die Verwaltung von Mehrkosten in Höhe von 100 000 Euro aus. Die neuen Schätzungen hätten sich am Freitag vergangener Woche ergeben, daher erfuhren die Ausschussmitglieder erst in der Sitzung davon.