Ganderkesee /Berlin Das Regionale Umweltzentrum Hollen wurde am Mittwoch in Berlin für sein herausragendes Engagement für Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ausgezeichnet. Geschäftsführerin Marina Becker-Kückens und Stellvertreter Martin Brinkmann nahmen die Auszeichnung während einer Gala im Futurium gegenüber des Kanzleramts entgegen.

Seit 2016 prämieren das Bundesministerium für Bildung und Forschung und die Deutsche UNESCO-Kommission einmal im Jahr Bildungsinitiativen. Dies sei Teil der nationalen Umsetzung des UNESCO-Weltaktionsprogramms „Bildung für nachhaltige Entwicklung“, heißt es dazu in einer Mitteilung. Das Regionale Umweltzentrum Hollen habe Bildung für nachhaltige Entwicklung auf herausragende Art und Weise in seinen Strukturen verankert, begründet die Jury die Auszeichnung.

Um eine nachhaltige Entwicklung geht es nicht nur in den jährlich rund 600 Kursen für Schulklassen, Kindergartenkinder und Erwachsene. Auch die Mitarbeiter orientieren sich an den Prinzipien der Nachhaltigkeit. Die Jury hob besonders hervor, dass Lernende, Lehrende und Mitarbeitende bewusst mit Energie und Ressourcen umgehen, einen Garten pflegen und für die Verpflegung regionale und fair erzeugte Bio-Produkte bevorzugen. „Wir leben das Thema Nachhaltigkeit im gesamten RUZ“, erläuterte Marina Becker-Kückens. So würden den Mitarbeitern E-Bikes zur Verfügung gestellt. Auch gebe es innerbetriebliche Fortbildungen zum Ressourcensparen.

Als bemerkenswert hob die Jury außerdem hervor, dass alle in Entscheidungsprozesse der Einrichtung eingebunden werden. „Die nachhaltige Bewirtschaftung des Lernorts wird vorbildhaft mit den Lehr- und Lernangeboten verknüpft.“

Marina Becker-Kückens und ihr Team freuten sich über die Anerkennung für ihre Arbeit: „Wir fühlen uns als kleine Einrichtung gewürdigt“, sagte die Geschäftsführerin. Das RUZ wurde 2017 schon einmal ausgezeichnet und in der zweithöchsten Kategorie prämiert. Mit diesem Ansporn sei der BNE-Ansatz ganzheitlich in der gesamten Organisation umgesetzt worden, so dass nun der höchste Rang erreicht worden sei, heißt es in der Mitteilung aus Berlin.

„Wir freuen uns sehr, dass unsere Anstrengungen bundesweit wahrgenommen und gewürdigt werden“, sagte Marina Becker-Kückens. „Ein Dank geht auch an die Stadt Delmenhorst und den Landkreis Oldenburg, die seit über zwanzig Jahren das Umweltzentrum finanziell unterstützen.“

Es handele sich um die höchste Auszeichnung, die die UNESCO vergebe, so die Leiterin. Sie zu bekommen, war nicht ganz einfach: „Die Bewerbung ist ein ziemliches Prozedere.“ So hätten interne Abläufe schriftlich dokumentiert werden müssen. An den Feierlichkeiten in Berlin nahmen mehr als 50 Bildungsinitiativen aus ganz Deutschland teil.