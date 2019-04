Ganderkesee So schnell war der Ganderkeseer Gemeinderat selten: 20 Tagesordnungspunkte wurden am Donnerstagabend in nur etwas mehr als 20 Minuten abgehakt. Diskussionen gab es keine mehr – die waren zuvor in den Fachausschüssen geführt worden. Und dies so umfassend, dass letztlich alle Fraktionen hinter den Entscheidungen stehen: Ausnahmslos fielen die Beschlüsse des Rates am Donnerstag einstimmig.

• Zur neuen Plattdeutschbeauftragten der Gemeinde Ganderkesee wurde Meike Ahlers aus Habbrügge bestellt. Die langjährige Vorsitzende des Landfrauenvereins ist ab diesem Freitag im Amt, das seit dem Rückzug von Vorgänger Dirk Wieting zum Jahresende 2018 vakant war, und bleibt es vorerst bis zum 31. Dezember 2022.

• Für die Freiwillige Feuerwehr Ganderkesee sowie das Deutsche Rote Kreuz und die Rettungswache der Malteser wird auf dem gemeinsam genutzten Gelände an der Urneburger Straße eine Mehrzweckfläche angelegt. Diese entsteht an der Stelle des Wohnhauses Urneburger Straße 2, das im vergangenen Jahr bei einem Brand stark beschädigt wurde. Der Abriss ist bereits beschlossen. Außerdem werden neben der Zufahrt zum Feuerwehrhaus zehn zusätzliche Parkplätze für die Einsatzkräfte angelegt. Die Kosten von insgesamt 75 000 Euro sind aus Haushaltsresten zu finanzieren.

• In der Oberschule Ganderkesee wird ein Blockheizkraftwerk installiert, das die Heizungsanlage unterstützt und zusätzlich noch Strom erzeugt, der gegen Entgelt ins Netz eingespeist werden kann. Die Zusatzkosten von 75 000 Euro sollen sich nach dreieinhalb Jahren amortisiert haben – ab dann läuft die Anlage rentabel.

• Ganderkesee will sogenannte „Fairtrade-Gemeinde“ werden. Hierzu sind bestimmte Kriterien zu erfüllen. „Es werden klare Ziele gesetzt, die jetzt erreicht werden müssen“, sagte Grünen-Fraktionsvorsitzender Volker Schulz-Berendt, der die Verwaltung, speziell Klimaschutzmanager Lars Gremlowski und Wirtschaftsförderer Christian Siedenstrang, für die Umsetzung dieses Projektes ausdrücklich lobte – was bei den Grünen nicht so oft vorkommt.

• Die Satzung für die Freiwillige Feuerwehr ist in einer Neufassung verabschiedet worden. Damit wird zahlreichen Veränderungen im Brandschutzgesetz – unter anderem der Anhebung der Altersgrenze für aktive Kameraden auf 67 Jahre oder der Möglichkeit von Doppelmitgliedschaften in zwei Wehren – Rechnung getragen.

• Der am 21. Februar aus dem Gemeinderat ausgeschiedene Otto Sackmann ist zum Ehrenratsherrn ernannt worden. Der Gründer und langjährige Fraktionsvorsitzende der UWG aus Bookholzberg hat mit fünf vollen Wahlperioden die Bedingungen mehr als erfüllt.