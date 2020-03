Betreuung: Eltern sollten mit Arbeitgeber reden

Ganderkesee Und plötzlich sind die Kinder den ganzen Tag zuhause: Die Nachricht, dass ab Montag in niedersächsischen Schulen kein Unterricht mehr stattfindet, stellt viele Eltern vor ein Problem. Denn sie selbst müssen in den meisten Fällen weiterhin arbeiten gehen. Wer aber kümmert sich um die Kinder?

Doch auch in dieser Not müssen ein paar Regeln beachtet werden. Darauf weist das Bundesministerium für Arbeit und Soziales hin. „Ist bei der Schließung der Kita oder Schule eine Betreuung erforderlich, so müssen die Eltern zunächst alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, die Kinderbetreuung anderweitig sicherzustellen“, heißt es dort. Sprich: Einfach zuhause bleiben geht nicht. Sollte eine Betreuung aber unabdingbar und nicht anders zu bewerkstelligen sein, gilt das „Leistungsverweigerungsrecht“. So steht es in Paragraf 275 des Bürgerlichen Gesetzbuches. Das bedeutet, dass der Arbeitnehmer von der vertraglichen Arbeitspflicht entbunden sein kann und auch keinen Urlaub nehmen muss. In dieser Situation dürfte es hilfreich sein, zunächst das Gespräch mit dem Arbeitgeber zu suchen. Das Ministerium appelliert an alle Arbeitgeber, zusammen mit den betroffenen Arbeitnehmern pragmatische Lösungen (zum Beispiel Homeoffice, kreative Arbeitszeitmodelle, Nutzung von Urlaub und Arbeitszeitkonten etc.) zu vereinbaren.

Der Bundeselternrat hat mit Blick auf die anstehenden Schulschließungen in Deutschland Unterstützung für die Eltern bei der Kinderbetreuung gefordert. „Hierbei muss eine Prioritätenliste erstellt werden, welche Berufsgruppen vorrangig Anspruch haben, um das öffentliche Leben und die Versorgung aufrechtzuerhalten“, sagte der Vorsitzende des Elternrats, Stephan Wassmuth, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Die Rahmenbedingungen dafür müssten bundesweit gleich sein und Entscheider vor Ort müssten sich auf klare Handlungsanweisungen verlassen können. Der Staat stehe hier in der Pflicht. „Wir alle müssen in dieser schwierigen Phase unsere Einzelinteressen zum Wohle unserer Gesellschaft zurückstellen.“ Der Bundeselternrat vertritt als Dachorganisation die Landeselternvertretungen in Deutschland und damit nach eigenen Angaben die Eltern von rund acht Millionen Kindern und Jugendlichen.