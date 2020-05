Corona-Pandemie In Ganderkesee: Reisebüros hoffen auf Sommerurlaub

Ganderkesee /Bookholzberg Regelmäßig überprüft Bettina Ott die neuesten Informationen auf verschiedenen Nachrichten-Portalen. Auch den Newsletter des Auswärtigen Amts hat sie abonniert. Für die Inhaberin eines mobilen Reisebüros ist es wichtig, bei Reisebeschränkungen und deren Aufhebung auf dem neuesten Stand zu sein. „Im Moment ändert sich die Lage ständig“, sagt die Reiseberaterin aus Ganderkesee.

Mit dem Auto fahren

Viele ihrer Kunden fragen zurzeit an, ob sie den gebuchten Urlaub im Juni und Juli überhaupt antreten können. „Im Moment bin ich damit beschäftigt, für die Kunden umzubuchen“, sagt Bettina Ott. Gefragt sind Reisen innerhalb Deutschlands, manchmal gibt es auch Anfragen zu Dänemark. Die Prioritäten der Interessenten sind klar: „Die Kunden suchen Ziele, die sie mit dem Auto erreichen können“, sagt Bettina Ott. Es gehe darum, Gewissheit zu haben, dass man auch wieder zurückkommen könne. Die Ganderkeseerin zeigt sich optimistisch, was das Reisen in nächster Zukunft angeht: „Es sieht so aus, als ob der Sommerurlaub nicht baden geht“, meint sie. Anfragen für das sonst so beliebte Urlaubsland Italien hat Bettina Ott aber bisher nicht – auch wenn die Grenzen am 3. Juni wieder geöffnet werden sollen. „Bei Italien sind alle noch vorsichtig.“

Berlin statt Mallorca

Endlich wieder raus aus den eigenen vier Wänden: Dass Kunden den Wunsch haben, mit der Lockerung der Corona-Beschränkungen wieder einmal zu verreisen, hat Birgit Ohlebusch von Ganter-Reisen festgestellt. „Viele sagen, ich muss hier raus“, sagt die Mitarbeiterin des Reisebüros in Ganderkesee. Dafür seien die Kunden auch bereit, Beschränkungen in den Hotels in Kauf zu nehmen – etwa, dass es kein Frühstücksbüfett gibt.

Die Nachfrage nach neuen Buchungen ist bei Ganter-Reisen bisher verhalten und betrifft zum Teil bereits das kommende Jahr. Auch Birgit Ohlebusch berät viele Kunden, die Reisen umbuchen möchten. Sie hat festgestellt, dass die Menschen verunsichert sind. „Die, die umbuchen, wollen in Deutschland bleiben“, sagt sie. Zwei Wochen Mallorca würden umgewandelt in eine Städtereise nach Berlin, nennt sie ein Beispiel.

Birgit Ohlebusch stellt klar, dass die Reisebüros nicht nur Pauschalreisen mit Flug und Hotel im Angebot haben, sondern auch Urlaube im eigenen Land vermitteln. „Wir können auch Deutschland“, sagt auch Bettina Ott. Sie habe eine Liste mit außergewöhnlichen Häusern von Schleswig-Holstein bis in die Alpen.

Reisen werden storniert

In den vergangenen Wochen haben Stornierungen die Arbeit der Reiseverkehrskaufleute bestimmt, viele von ihnen sind in Kurzarbeit. Für die Reisebüros ist es laut Birgit Ohlebusch von Vorteil, wenn sich die Kunden bei der Stornierung für einen Gutschein des Veranstalters entscheiden, weil dann die Provision nicht zurückgezahlt werden müsse. Wegen der schwierigen Lage hat Ganter-Reisen lediglich vormittags von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Nur jeweils eine der drei Mitarbeiterinnen ist dann im Einsatz.

Demos von Reisebüros

Mit Demonstrationen haben Reisebüros und andere Betriebe aus der Tourismus-Branche auf ihre schwierige Situation aufmerksam gemacht und Finanzhilfen vom Bund gefordert. Auch Christine Lewandowski, Inhaberin des Reisebüros in Bookholzberg, ist am Mittwoch zu einer Demo nach Oldenburg gefahren. „Wir brauchen dringend Hilfe. Wir arbeiten weiter, obwohl wir keine Einnahmen haben“, sagt sie.

Die Reiseexpertin hofft auf baldige Klarheit, in welche Länder Urlauber in Kürze wieder reisen können: „Ich wünsche mir, dass die Reisen, die wir gebucht haben, auch stattfinden können.“ Eine weltweite Reisewarnung wegen des Coronavirus soll voraussichtlich Mitte Juni enden.

Im Reisebüro in Bookholzberg gibt es ebenfalls erste Anfragen für Pauschalreisen im Winter. Ägypten, die Kanaren und die Karibik sind einige der Ziele, zu denen es die Kunden zieht. Besonders traurig ist Christine Lewandowski darüber, dass ihre sonst positiv besetzte Arbeit nun so schwierig geworden ist: „Reisen ist doch etwas Schönes. Besonders jetzt freuen sich viele auf ihren Urlaub.“

Nach Angaben der Reisebüro-Inhaberin ist für diesen Mittwoch erneut eine große Demonstration der Reisebranche in Berlin geplant.