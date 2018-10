Ganderkesee /Bookholzberg An den Kleiderstangen hängen warme Jacken, sortiert nach Modellen für Herren und Damen. Eine Kundin probiert eine Steppjacke an. Das Kleidungsstück passt nicht nur perfekt, sondern entspricht auch der aktuellen Mode. In der Kleiderkammer der Arbeiterwohlfahrt (Awo) in Ganderkesee ist warme Kleidung gefragt: „Heute Morgen war es schon richtig voll“, sagt die Awo-Vorsitzende Heide Heidmann.

Doch in die Einrichtung am Brüninger Weg kommen nicht nur Besucher, die sich für den Winter eindecken wollen. Da nach dem milden Wetter nun der Herbst eingezogen ist, nehmen die Helferinnen auch viele Sommersachen in Empfang. „Die Schränke werden jetzt ausgeräumt. Heute ist unheimlich viel gebracht worden“, sagt Heide Heidmann. Das Team der Kleiderkammer hat die noch vorhandenen Sommersachen längst wegsortiert: Ein Teil lagert in blauen Kisten.

An zwei Tagen in der Woche geöffnet Die Kleiderkammer der Awo am Brüninger Weg 38E ist mittwochs und donnerstags von 9.30 bis 12.30 Uhr geöffnet. Pro Jahr werden dort rund 10 000 Kleidungsstücke verkauft. Außer Oberbekleidung sind auch Unterwäsche, Handtücher und Bettzeug zu haben. Während Kindersachen für 30 Cent pro Stück abgegeben werden, kosten große Teile wie Winterjacken, Mäntel und Anzüge 4 Euro. In der Kleiderstube an der Stedinger Straße 5 im Schulzentrum in Bookholzberg liegen die Preise für ein Kleidungsstück zwischen 50 Cent und 4 Euro. Die Einrichtung ist montags und freitags von 15 bis 17 Uhr geöffnet. Die Kleiderstube wurde von der Gemeinde ins Leben gerufen und wird seit eineinhalb Jahren von der evangelisch-methodistischen Kirchengemeinde (EMK) geführt.

Die Kleidung, die bei der Awo angeboten wird, ist übersichtlich sortiert. Jacken und Blusen hängen an Kleiderständern in der Begegnungsstätte, im Nebenraum liegen Pullover und Hosen ordentlich gefaltet in Regalen. Auch ein Kleiderständer mit Sachen in großen Größen ist vorhanden. Schmutzige und beschädigte Textilien dagegen kommen nicht in den Verkauf. Wichtig sei, dass die Kleidung sauber und nicht kaputt ist, sagt Heide Heidmann. Meistens ist das der Fall. Bei den Spenden macht sich nach Erfahrung der Awo-Vorsitzenden bemerkbar, dass die Kleidung nicht mehr so lange getragen wird: „Wir bekommen relativ häufig tolle Sachen.“

Die gut erhaltenen und oft auch modischen Stücke werden dann zu Preisen zwischen 30 Cent und 4 Euro verkauft. Textilien, die nicht mehr weitergegeben werden können, sortieren die Helferinnen aus.

In der Kleiderstube in Bookholzberg ist es ähnlich. Auch dort kommen zurzeit die ausrangierten Sommersachen an. Doch während der Bestand an Winterkleidung in Ganderkesee recht groß ist, wird in Bookholzberg noch warme Kleidung in allen Größen benötigt. „Seit drei Wochen suchen die Leute nach dicken Sachen“, sagt Pastorin Ruthild Steinert von der Evangelisch-methodistischen Kirche, in deren Trägerschaft die Kleiderstube ist. Besonders schmal sei das Angebot bei Kinderkleidung ab Größe 140 und Kleidung für Damen ab Größe 46. Auch in der Einrichtung im Schulzentrum an der Ellerbäke achten die Helferinnen darauf, dass die Ware heil und sauber ist. „Gebrauchsspuren sind nicht das Problem“, sagt Ruthild Steinert. Aber Risse, fehlende Knöpfe und kaputte Reißverschlüsse sollten nicht sein. Handtücher und Bettwäsche können beide Kleiderkammern noch gut gebrauchen.