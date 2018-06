Ganderkesee /Bookholzberg Soll die Gemeinde eine Brücke vom Festplatz über die Bahnschienen bauen, damit dann möglicherweise mehr Besucher in die Rathausstraße kommen? Diese Frage flammte am Donnerstagabend im Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen erneut auf, als Wirtschaftsförderin Christa Linnemann den Zwischenstand der Maßnahmen aus der Stärken-Schwächen-Analyse für die Ortszentren Ganderkesee und Bookholzberg vorstellte. Bereits 2016 hatte die Gesellschaft für Markt- und Absatzforschung (GMA) diese Analyse auf Grundlage des von ihr erstellten Einzelhandelskonzepts erarbeitet.

Ein Vorschlag der Gutachterin Katharina Staiger ist, den Festplatz besser an den Ortskern anzubinden. Es gehe hier um einen Umweg von lediglich 280 Metern, den Bürger auf sich nehmen müssen, um vom Festplatz in die Rathausstraße zu kommen, so Linnemann.

Verschiedene Lösungen

Um diesen Umweg zu vermeiden, gebe es zum einen die Option, eine Brückenkonstruktion mit Treppe zu bauen, die jedoch von Gehbehinderten nur schwer oder gar nicht genutzt werden könne. Weitere Möglichkeit sei ein Fahrstuhl. Hier befürchtete die Gemeinde aber Schäden durch Vandalismus wie am Bookholzberger Bahnhof. Eine andere Variante wäre eine Rampe, die aber, so Linnemann, auf dem Festplatz zu Beeinträchtigungen führen könne. So könne dort möglicherweise das Faschingszelt nicht wie gewohnt stehen.

Die Gemeinde habe dieses Thema auch mit der Deutschen Bahn besprochen, die Reaktion sei „verhalten“ gewesen. Laut Linnemann müsse die Gemeinde etwa 1000 Euro für ein Gutachten eines Fachbüros zahlen, das mögliche Lösungen erarbeitet.

Für eine Anbindung plädiert die FDP. „Wir glauben, dass viel mehr Leute vom Parkplatz, von Aldi und von der Tankstelle den Weg in die Rathausstraße finden würden“, sagte FDP-Ratsherr Hans-Jürgen Hespe am Donnerstag. Er regte an, einen Ideenwettbewerb dazu auszuschreiben und mit einer Universität zusammenzuarbeiten. Arnold Hansen, Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, sprach sich klar dagegen aus. „Das wird riesige Mengen an Geld verschlingen“, warnte er. „Ich sehe dort überhaupt nicht die Notwendigkeit bei der kurzen Strecke.“ Christa Linnemann verwies auf den Straßen- und Verkehrsausschuss, der sich hiermit befassen müsse.

Kritik an neuen Lampen

Dem Ganderkeseer Marktplatz hatte Staiger dringenden Sanierungsbedarf attestiert. Die Umgestaltung läuft derzeit. Dazu merkte Ralf Wessel (CDU) an, dass die neuen Lampen dort wenig schmuck seien. Er regte an, die Lampen an anderer Stelle zu verwenden und für den Marktplatz neue zu beschaffen. Dem pflichtete SPD-Fraktionsvorsitzender Werner Brakmann bei. „Wir haben den Fehler gemacht und uns nicht darum gekümmert.“

Zu den umgesetzten und kontinuierlich verfolgten Maßnahmen zählen unter anderem eine Verbesserung der Beschilderung von Parkplätzen und öffentlichen Toiletten, die Aufwertung von Beeten, die Entfernung alter Schilder und die Vereinheitlichung von Bänken, Abfalleimern und Beleuchtung.

Von einem Wettbewerb für eine attraktivere Begrünung für Einzelhandel, Gastronomie und öffentliche Einrichtungen, wie ihn die Gutachterin vorgeschlagen hat, will die Gemeinde absehen. Es gebe stattdessen laut Linnemann derzeit Überlegungen, dazu ein Projekt für Auszubildende ins Leben zu rufen.

Zudem hat die Wirtschaftsförderung bereits Gespräche mit Famila geführt, so Linnemann, um unter anderem, wie von der Gutachterin vorgeschlagen, die Zufahrt zur Tiefgarage optisch zu verbessern. Famila habe zugesagt, dem nachzukommen.

Auch für den Kirchplatz in Bookholzberg setzt sich die Wirtschaftsförderung ein. Dort soll es nicht nur schickere Beete und eine bessere Beschilderung, sondern unter anderem demnächst auch freies WLAN geben.