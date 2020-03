Landkreis Oldenburg: Corona-Virus infiziert die Terminkalender

Konzerte, Messen, Wettbewerbe: Was alles abgesagt wurde

Auch in Delmenhorst und den Ganderkeseer Nachbargemeinden im Landkreis Oldenburg fallen zahlreiche Veranstaltungen an diesem Wochenende und in den kommenden Wochen dem Coronavirus zum Opfer. Die folgende Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, da sich am Donnerstag die Meldungen über Absagen fast minütlich steigerten.

Absagen in Delmenhorst

• „Wrestling Legends Show“ am Samstag;

• Konzert mit Tim Fischer am Samstag;

• Musical „Skandal im Zauberwald“ am Samstag und Sonntag;

• Kirchenkonzert „Matthäuspassion“ am Sonntag;

• Bridgeturnier am Sonntag;

• Entenrennen des Rotary Clubs Delmenhorst am Sonntag;

• Jahresempfang des Reservistenverbandes am 17. März;

• Seniorenmesse in der Markthalle am 21. März;

• Vollversammlung des CDU Kreisverbandes Delmenhorst am 25. März;

• Delmenhorster Autofrühling am 19. April.

Absagen im Landkreis:

• Frühjahrskonzert der „Klosterbachtaler“ in Kirchseelte am Sonntag;

• Abi-Party an diesem Freitag in der „Gildestube“ Wildeshausen;

• Tag der offenen Tür an der IGS Am Everkamp in Wardenburg am Samstag;

• Flohmarkt im Albert-Schweitzer-Haus in Sandkrug am Samstag;

• Eröffnungskonzert des Musikkorps Wittekind am Samstag;

• Rockfete für „Leute mit Falten und Bock auf Rock“, in der „Gildestube“ Wildeshausen am Samstag