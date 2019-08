Ganderkesee /Delmenhorst Mit Autobahnen ist der Landkreis Oldenburg bestens versorgt, zu allen Seiten gibt es sehr gute An- und Verbindungen. Bei schnellen Fahrradwegen indes sieht es schlechter aus, da sind andere Regionen in Niedersachsen besser ausgestattet. Mittlerweile jedoch wird bei diesem Thema auch hier kräftig in die Pedale getreten: Der Kommunalverbund Niedersachsen/Bremen hat ein „Regionales Mobilitätskonzept: Radverkehr“ erarbeitet; nach drei Jahren der Vorplanung und Datenerfassung kann nun über Möglichkeiten der Umsetzung nachgedacht werden.

Worum geht es

bei dem Konzept ?

Einfach gesagt: um Mobilität für alle. „Im Gegensatz zum Straßenverkehr und zum Öffentlichen Nahverkehr gibt es für den Radverkehr auf der regionalen Ebene bisher keinen übergreifenden Ansatz“, erklärt Susanne Krebser, Geschäftsführerin des Kommunalverbundes mit Sitz in Delmenhorst. Das Radwegenetz zwischen den Kommunen soll ausgebaut und besser verknüpft werden mit anderen Mobilitätsangeboten wie Bus, Zug oder Car-Sharing. Das Konzept zielt zwar auch auf den Tourismus ab, viel mehr aber auf den Alltags- und Pendler-Radverkehr.

Ganderkesee-Hude hat Wenig Potenzial Machbarkeitsstudien für Radschnellwege empfiehlt das Mobilitätskonzept des Kommunalverbundes zwischen Bremen und Delmenhorst, Delmenhorst und Ganderkesee, Delmenhorst und Bookholzberg sowie Oldenburg und Wardenburg. Wenig Potenzial sieht der Gutachter für Radschnellwege zwischen Ganderkesee und Hude sowie zwischen Hude und Oldenburg. Auch eine Verbindung von Oldenburg nach Hatten wird mangels potenzieller Nachfrage nicht empfohlen.

Welche Strecken sind besonders interessant ?

Ein Gutachter hat die Möglichkeiten für einen Radschnellweg zwischen den Metropolen Oldenburg und Bremen untersucht. Er rät dazu, diese Verbindung von den Oberzentren aus schrittweise zu verwirklichen. Das größte Potenzial wird für die Verbindung Delmenhorst-Bremen gesehen, aber auch von Delmenhorst nach Ganderkesee und Bookholzberg könnten Radschnellwege eine attraktive Alternative zu Auto- und Schienenverkehr sein.

Wie realistisch Ist ein Radschnellweg Ganderkesee-Delmenhorst ?

Susanne Krebser vom Kommunalverbund schreibt dieser Verbindung „eine relativ hohe Bedeutung“ zu. „Die Pendlerzahlen belegen das“, sagt sie. Zwischen den beiden Nachbarkommunen bewegen sich rund 4100 Pendler, die täglich mehr als 8500 Wege hin und her zurücklegen. Der Gutachter empfiehlt für diese Radweg-Verbindung eine Machbarkeitsstudie. Diese könne schon im Frühjahr 2020 in Auftrag gegeben werden – „wenn alles geschmeidig läuft“, so Krebser.

Wie steht die Gemeinde zu der Möglichkeit ?

„Die gesamte Strecke zwischen Oldenburg und Bremen bietet sich nicht an für einen Radschnellweg“, findet Sabine Finke, Leiterin des Fachdienstes Verkehr im Rathaus. „Aber eine Teilstrecke Ganderkesee-Delmenhorst wäre interessant.“ Finke blickt mit Spannung dem 27. November entgegen: Dann wird Susanne Krebser das „Mobilitätskonzept Radverkehr“ im Ganderkeseer Ausschuss für Straßen und Verkehr vorstellen.

Wie müssen Radschnellwege beschaffen sein ?

Auf die bestehenden Radwege kann nur begrenzt zurückgegriffen werden – oder sie müssten ausgebaut werden, besonders mit Blick auf die wachsende Zahl der E-Bike- und Pedelec-Fahrer. Radschnellwege müssten drei bis vier Meter breit sein, wenn sie in beide Richtungen befahren werden sollen. Sicheres Überholen muss ebenso gewährleistet sein wie ausreichend Platz für verschiedene Fahrradtypen wie Lastenräder oder Räder mit Kinderanhängern. Radschnellwege müssen beleuchtet sein und benötigen einen Winterdienst. Falls noch ein Fußweg vorhanden sein sollte, müsste er von der Fahrbahn klar abgegrenzt und 2,5 Meter breit sein. Als Fahrbahnbelag wird Asphalt oder Beton empfohlen – kein Pflaster oder Schotter. Die Radfahrer müssten auf den Schnellwegen weitestgehend gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern bevorrechtigt sein.

Wer soll das

bezahlen ?

Laut Susanne Krebser bestehen Fördermöglichkeiten, beispielsweise Zuschüsse des Bundes für investive Maßnahmen. „Als Region würden wir uns wünschen, dass auch die regionale Koordinierung generell förderfähig wäre“, teilt die Geschäftsführerin mit. Auf jeden Fall müssten auch Kreis und Kommunen tief in die Tasche greifen.

Wie lange wird die

Umsetzung dauern ?

Der Kommunalverbund peilt für die Realisierung seines Mobilitätskonzeptes einen Zeitraum von 15 Jahren an. Selbst in dieser Zeit lassen sich aber sicher nur Teilbereiche verwirklichen. Susanne Krebser gibt zu bedenken, dass auch andere Länder und Städte – die Niederlande etwa oder Kopenhagen – für die Schaffung ihrer als vorbildlich geltenden Radverkehrs-Strukturen mehrere Jahrzehnte benötigt haben. Notwendig sei einerseits Geduld, andererseits konsequentes und beharrliches Hinwirken auf die Umsetzung des regionalen Konzepts, fordert Krebser.