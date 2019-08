Dialog kommt nicht in Gang

Ganderkesee Die gegensätzlichen Ansichten zwischen Grünen und Landwirten in der Ganderkeseer Kommunalpolitik prallten am Mittwoch heftig aufeinander – nicht nur in der Frage der Flurbereinigung (siehe Bericht auf dieser Seite). Auch als es im Ausschuss für Landwirtschaft, Umwelt- und Klimaschutz anschließend um das Thema „Ökologischer Umbau der Landwirtschaft“ ging, setzte sich der Konflikt fort.

Grundlage der Diskussion war ein Antrag der Grünen: Verwaltung und Politik sollten Maßnahmen entwickeln und einen Arbeitskreis gründen, um die Bauern beim ökologischen Umbau zu unterstützen. Davon hatte die Verwaltung bereits abgeraten, unter anderem mit dem Hinweis auf die unternehmerische Entscheidungsfreiheit von Landwirten, in die Außenstehende schwerlich eingreifen könnten.

Während Grünen-Ratsherr Michael Sorg mit Blick auf den Klimawandel warnte, „wenn wir nichts verändern, wird nichts bleiben, wie es ist“, bezeichnete FDP-Ratsherr Jürgen Struthoff einen Arbeitskreis als „wenig zielführend“, da es einem solchen Gremium an Fachkompetenz mangele. Struthoff wie auch Volker Schmidt (Freie Wähler) und Günter Westermann (CDU) betonten die Dialogbereitschaft der Landwirtschaft. Dieser hätten sich die Grünen bislang jedoch verweigert. „Wir können ja gern miteinander reden“, wandte sich der nach eigenen Angaben „sehr angefasste“ Schmidt an die Grünen, „aber dann fangt doch mal damit an.“ Er habe mehrfach Gespräche angeboten, worauf die Grünen aber nicht reagiert hätten.

Der Antrag auf einen Arbeitskreis fand neben den beiden Grünen keine weiteren Unterstützer.