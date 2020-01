Ganderkesee An den Google-Suchtrends zur Gemeinde Ganderkesee lässt sich ablesen, was die Menschen in der und zur Gemeinde besonders interessiert – Ganter waren zumindest im vergangenen Jahr aber nicht dabei.

• Den Spitzenplatz belegt mit Abstand die Nachbarstadt Delmenhorst, kein anderer Begriff wurde öfter ins Suchfeld eingetippt, auch in 2018. Bemerkenswert ist, dass die Stadt 2012 sogar die Suchliste anführte, in den Jahren danach aber gar nicht mehr unter den Top 25 auftauchte.

• Am zweithäufigsten wurde nach dem Wetter gesucht. Von 2015 bis 2017 war es sogar der Vorreiter, in allen bei Google erfassten Jahren taucht es aber unter den vorderen Plätzen auf.

• Rang drei in der Suche nimmt die Ganderkeseer Volksbank ein. 2013 und 2014 war sie meistgesuchter Begriff für Ganderkesee. Von den Banken der Gemeinde taucht sie derzeit als einzige in der Statistik auf.

• Nach Fasching wurde im letzten Jahr am vierthäufigsten gesucht, auf Platz 17 noch einmal mit der Präzisierung „Fasching 2019“. Einen Spitzenwert erreichten die Anfragen im Februar und März, wo sich die Popularität des Suchbegriffs zeitweise mehr als verzehnfachte.

• Gemeinde wurde im Zusammenhang mit Ganderkesee am fünfthäufigsten gesucht, in der Popularität nimmt der Begriff über das Jahr gesehen ein Fünftel des möglichen Maximalwerts ein. Besonders viele Suchanfragen gab es im Juli während der Sommerferienzeit.

• Eine Bestplatzierung erreichte die Suche nach Ebay Kleinanzeigen für die Gemeinde mit Platz sechs. Zuletzt war 2017 vermehrt nach der Verkaufsplattform gesucht wurden, davor tauchte der Begriff überhaupt nicht in den vorderen Plätzen der Google-Suche auf.

• Der BBM-Baumarkt belegt den siebten Rang, in einer Variante auch noch einmal Rang 22. Das Geschäft gehört seit Jahren zu den meistgesuchten der Gemeinde.

Im Mittel der letzten fünf Jahre verzeichnet Google Konstanz bei den Suchen zu Ganderkesee: Die ersten drei Plätze aus 2019 sind für diesen Zeitraum identisch, gefolgt von Gemeinde sowie 27777 – hier liegt eine Suche zwecks Navigation mit dem Smartphone nahe. Der Fasching belegt im Mittel immerhin den sechsten Rang.

Interessant ist, dass die meisten Suchen zur Gemeinde im letzten Jahr aus einem anderen Bundesland kamen: Bremen war 2019 Spitzenreiter im Googeln nach Ganderkesee. Damit schließt sich aus gewisser Blickrichtung dann ein Kreis: Während Delmenhorst die meistgesuchte Ortschaft im Raum Ganderkesee war, suchten die Delmenhorster zeitgleich wiederum am häufigsten nach Bremen.

Auch wenn das Jahr noch jung ist, lassen sich bereits erste Trends für 2020 ablesen: Wetter, Fasching und die Volksbank sind die aktuell meistgesuchten Begriffe, gefolgt vom Famila-Markt. Der alte Spitzenreiter Delmenhorst fehlt bislang noch komplett.