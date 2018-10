Ganderkesee Die Einzelhandelslandschaft im Ganderkeseer Ortskern wird um eine Institution ärmer: Jürgen und Barbara Melle werden ihr Geschäft an der Grüppenbührener Straße 3 zum Jahresende schließen. „Wir sind beide im Rentenalter“, begründet Jürgen Melle den Entschluss, der über längere Zeit gereift sei.

Eine Perspektive für eine Nachfolge sieht der 68-Jährige nicht. Die eigenen Kinder möchten das Geschäft nicht weiterbetreiben. Und eine breite Produktpalette vom Saatgut über Pflanzen, Gartengeräte, Tierfutter bis hin zu Lebendtieren auf gerade einmal 180 Quadratmetern bereitzustellen, sei heute nicht mehr zeitgemäß, sagt Melle. Man konkurriere nicht nur mit großen Gartenmärkten in der Umgebung, sondern auch mit dem Internet. „Im Handel wird es nicht einfacher. . .“, sagt der Geschäftsmann.

Melle bedauert den Schritt vor allem gegenüber Stammkunden, die darauf angewiesen sind, ihre Besorgungen ohne Fahrtwege erledigen zu können. „Bei uns bekommen sie manches, was es im Ortskern anderswo nicht gibt“, weiß er und nennt als Beispiel sein selbst angemischtes Vogelfutter.

Gegründet worden war das Geschäft 1947 als „Firma Fritz Melle Samenhandel“ von Jürgen Melles Vater im Wohnhaus der benachbarten Gärtnerei Georg Melle – „auf 25 Quadratmetern“, wie der heutige Inhaber weiß. Nach dem Umzug ins heutige Domizil vergrößerte sich das Geschäft mehrfach und baute sein Sortiment stetig aus. Seit 51 Jahren begleitet Jürgen Melle die Geschicke des Hauses, vor 30 Jahren übernahm er schließlich vom Vater.

Jetzt will das Ehepaar Melle mit dem Abverkauf des Warenbestands beginnen. Artikel, die nicht mehr in die Saison passen, wollen die beiden mit Rabatt abgeben. „Der Laden ist noch fast voll“, sagt Melle. Wie lange es genau dauert, bis alles verkauft ist, werde sich zeigen. Zeitdruck haben die beiden jedenfalls nicht – die Immobilie, in der das Samenhaus untergebracht ist, befindet sich in ihrem Eigentum.

Bei aller Wehmut, mit der die Geschäftsaufgabe einhergeht, sehen Jürgen und Barbara Melle auch Positives in ihrer Entscheidung: Zwei der vier Enkelkinder leben im Ausland – sie dürften die beiden künftig häufiger sehen. Und überhaupt können sie nun eines endlich tun, was ihnen als Selbstständige fast unmöglich war: reisen.