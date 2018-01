Ganderkesee Das Thema Elektromobilität beschäftigte erneut den Ausschuss für Landwirtschaft, Umwelt- und Klimaschutz. Eine Abstimmung über den Beschlussvorschlag gab es am Mittwochabend allerdings nicht. Die Verwaltung hatte vorgeschlagen, von der Erstellung eines Elektromobilitätskonzeptes sowie einer Potenzialanalyse für eine strategische Ladesäulenplanung abzusehen, zum einen aufgrund der hohen Kosten und des langandauernde Erstellungsprozesses, zum anderen aufgrund des geringen Mehrwertes.

Einen entsprechenden Antrag hatte die CDU gestellt, die am Mittwochabend Beratungsbedarf anmeldete. Zuvor hatte die SPD beantragt, weitere Stromtankstellen zu installieren. Darüber sollte im vergangenen November abgestimmt werden. Damals war die Abstimmung vertagt worden. Und auch dieses Mal einigten sich die Ausschussmitglieder darauf, das Thema zu vertagen.

In der Sitzung stellte Tönjes Itgen von der EWE die aktuellen Entwicklungen im Bereich Ladeinfrastruktur für Elektroautos vor. Acht Säulen habe die EWE im Landkreis Oldenburg aufgestellt. In Ganderkesee gibt es derzeit eine Säule vor dem Bürgerbüro an der Apfelallee in Bookholzberg sowie an den Autobahnraststätten Hasbruch Nord und Süd. Folgen soll laut Klimaschutzmanager Lars Gremlowski eine weitere Ladesäule für Pkw auf dem Parkplatz gegenüber der Polizeistation an der Bergedorfer Straße in Ganderkesee.

Die EWE sei in Ganderkesee gerade in Verhandlungen mit einem Supermarkt und einer Bank im Ortskern, die an entsprechenden Ladesäulen für ihre Kunden interessiert seien, berichtete Itgen. Ende des ersten oder Anfang des zweiten Quartals sollen hier Entscheidungen fallen. Auch ein Restaurant in der Nähe habe Interesse gezeigt. Mehr wollte er dazu nicht verraten.

Günter Westermann (CDU) pochte weiter auf die Erstellung eines Konzeptes: „Es ist unbestritten, dass wir mehr Ladesäulen brauchen, wenn wir die Elektromobilität fördern wollen.“ Auch Rolf Oetken (SPD) wünschte sich einen Plan. Der Bahnhof und der Marktplatz sollten einbezogen werden, so Oetken.

Michael Sorg (Grüne) regte hingegen an, statt Ladesäulen lieber Steckdosen zugänglich zu machen. Diesen Vorschlag wiederum hielt der Experte für bedenklich: „Da könnten Kinder rangehen. Sie müssten im geschlossenen Raum sein oder überwacht werden“, sagte Tönjes Itgen.

Jürgen Struthoff (FDP) gab zu bedenken, dass die Nachfrage derzeit noch nicht so hoch sei. Diesen Punkt merkte auch Thorsten Busch (UWG) an. Erster Gemeinderat Rainer Lange warnte davor, in Aktionismus zu verfallen: „Wenn Bedarf da ist, wird die Wirtschaft da sein. Wir haben uns auch noch nie Gedanken über Tankstellen gemacht.“