Ganderkesee Die energetische Sanierung der eigenen vier Wände ist kein Thema, das Hausbesitzer gemeinhin mit großem Elan angehen – schließlich kosten die Maßnahmen erst einmal Geld, bevor sie finanzielle Vorteile (und auch Vorteile für den Klimaschutz) bringen.

Vor zweieinhalb Jahren hat die Ganderkeseer Kommunalpolitik das „Integrierte Quartierskonzept“ auf den Weg gebracht, für das 1000 Gebäude in einem Siedlungsgebiet in Bookholzberg und 1800 im Ganderkeseer Ortskern von Fachleuten mit Blick auf Optimierungsmöglichkeiten unter die Lupe genommen wurden. Und die waren groß. Trotzdem stießen die beiden Informationsveranstaltungen der Gemeinde auf geringe Resonanz bei Eigenheimbesitzern und Unternehmern.

„Wir hätten die Bürger noch zielgerichteter ansprechen müssen und ihnen Sparpotenziale aufzeigen müssen“, räumt Klimaschutzmanager Lars Gremlowski ein. Auf Eis gelegt ist das Quartierskonzept unterdessen nicht: Für diesen Sommer rechnet Gremlowski mit einer Förderzusage der KfW-Bank, so dass das Konzept ab Herbst in die Umsetzung gehen könnte. Verzichten will die Gemeinde allerdings auf die Einstellung eines Sanierungsmanagers, wie zunächst vorgesehen. Mit dem Sanierungsmanagement soll ein externes Büro beauftragt werden, das über Expertise in diesem Bereich verfügt.

Unabhängig vom Quartierskonzept investiert auch die Gemeinde selbst seit mehreren Jahren in die energetische Sanierung ihrer Gebäude. Aktuell wird das Dach des Alten Rathauses/regioVHS erneuert. Das rund 700 Quadratmeter große Satteldach erhält eine 14 Zentimeter dicke Aufsparrendämmung aus Steinwolle. „Im Rahmen dieser Sanierung werden außerdem neue Dachfenster eingebaut und die vorhandenen Gauben gedämmt und neu verkleidet“, erklärt Architektin Alexandra Vollmer vom Fachdienst Gebäudeservice. Außerdem werde das Gebäude mit neuen Dachziegeln und neuen Regenrinnen ausgestattet.

Auf 120 000 Euro sind die Gesamtkosten für die Maßnahme kalkuliert. Sie soll bis Anfang August abgeschlossen werden.

Bei der Dachsanierung handelt es sich um eine der priorisierten Maßnahmen des Klimaschutzteilkonzepts für eigene Liegenschaften. Erwartet wird laut Klimaschutzmanager Gremlowski eine Ersparnis von rund sieben Prozent an Energie – das entspreche zwei Tonnen CO2 weniger pro Jahr.

Mit der Sanierung will die Gemeinde nicht nur ihre Energiekosten senken und einen Beitrag zum Klimaschutz leisten: Auch die Temperatur im Gebäude werde sich künftig besser steuern lassen, betont regioVHS-Leiter Andreas Lembeck. Insbesondere im Obergeschoss sei es bislang im Winter zeitweilig etwas kühl und im Sommer hingegen zu heiß.