Ganderkesee Die Oldenburger Bau- und Wohngesellschaft GSG hat konkretes Interesse an dem Areal in Bookholzberg, das bis dato noch von der Feuerwehr genutzt wird und nach deren Umzug an den Wellenhofsweg verkauft werden soll. Die Gemeindeverwaltung möchte das 3000 Quadratmeter große Grundstück an der St.-Florian-Straße für den Bau von geförderten Wohnungen nutzen.

Der Beschlussvorschlag der Verwaltung zur erforderlichen Bebauungsplan-Änderung, über die an diesem Donnerstag der Ausschuss für Gemeindeentwicklung abstimmt, sieht vor, das Areal nicht in Teilen zu verkaufen. Ein Bürger hatte den Wunsch geäußert, eine Fläche im Norden des Grundstücks zu erwerben, um dort ein Einfamilienhaus zu errichten. Eine Teilung des Grundstücks könne dazu führen, dass sich kein Vorhabenträger für die Errichtung von gefördertem Wohnraum findet, gibt die Gemeinde zu bedenken. Die GSG habe auch bekundet, das Grundstück in Gänze zu benötigen. Zudem sei der Grundstückswert höher anzusetzen, wenn dort ein Mehrfamilienhaus gebaut werden könne.

Die GSG möchte an der St.-Florian-Straße zwei zweigeschossige Mehrfamilienhäuser mit Dachgeschoss errichten – jeweils mit acht Mietwohnungen, die zwischen 50 und 75 Quadratmeter groß und für einen bis drei Bewohner geeignet wären. Bei Bedarf könne auch eine Wohnung für vier Bewohner geplant werden, heißt es in der Beschreibung des Bauvorhabens. Die jeweils zwölf Kfz-Stellplätze pro Haus sollen von der St.-Florian-Straße aus zugänglich sein. Ein Fußweg würde das Grundstück zudem an den Brinkmannsweg anbinden, heißt es weiter.

Die Ausschusssitzung im Ratssaal beginnt um 18 Uhr.