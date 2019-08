Ganderkesee Mit ihrer strikten Ablehnung einer Flurbereinigung im Welsetal westlich von Ganderkesee stehen Ganderkesees Grüne bisher allein auf weiter Flur – und auch im Ausschuss für Landwirtschaft, Umwelt- und Klimaschutz, der an diesem Mittwoch, 21. August, ab 18 Uhr im Rathaus tagt, zeichnet sich keine Unterstützung ab.

„Alle Aktivitäten hinsichtlich (...) eines vereinfachten Flurbereinigungsverfahrens (...) im Bereich der Welse werden sofort eingestellt“, fordern die Grünen in einem Antrag vom 4. Juli. Die Gemeindeverwaltung hält dagegen, dass es eines Beschlusses der Ganderkeseer Gremien noch gar nicht bedürfe, da zurzeit das Amt für regionale Landesentwicklung die Informationen erst zusammentrage, die für eine Aufnahme in das Flurbereinigungsprogramm des Landes erforderlich sind. „Erst wenn ein Gesamtüberblick über die (...) Maßnahmen und die ersten Kostenschätzungen vorliegen, kann über finanzielle Auswirkungen der Flurbereinigung beraten werden“, heißt es in der Sitzungsvorlage, in der eine Weiterführung des Verfahrens empfohlen wird.

Die finanziellen Auswirkungen sind allerdings gar nicht der Kritikpunkt der Grünen – ihnen geht es vielmehr um die ökologischen Folgen. Die Flurbereinigung diene „der Schaffung großflächiger Strukturen für die industrielle Landwirtschaft“, heißt es in der Begründung des Antrages, und „ökologische kleinbäuerliche Strukturen“ würden zurückgedrängt. Außerdem wittern die Grünen „Etikettenschwindel“, weil die Gemeinde das Projekt öffentlichkeitswirksam als Maßnahme zur Verbesserung des Gewässerschutzes angepriesen habe.

Auch weitere Anträge der Grünen zum Konfliktthema Landwirtschaft und Umwelt werden von der Gemeinde abschlägig bewertet: Die Forderung zur Bildung eines Arbeitskreises, der einen ökologischen Umbau der Landwirtschaft in der Gemeinde vorantreibt, beschneide die unternehmerische Entscheidungsfreiheit der Landwirte, heißt es. Und den Verzicht auf Pestizide auf gemeindeeigenen Flächen gebe es längst.