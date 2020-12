Foto-Aktion in Ganderkesee: Zeigt her Eure Weihnachtsbeleuchtung!

Ganderkesee Die einen setzen auf schlichte Lichterketten in Warmweiß – andere bevorzugen es bunt und blinkend: Wenn es darum geht, das eigene Haus und den Garten in der Vorweihnachtszeit zu dekorieren, sind der Fantasie inzwischen kaum noch Grenzen gesetzt.

Nicht zuletzt dank LED-Technik entstehen in manchem Vorgarten ganze Landschaften aus kleinen Lämpchen, leuchtende Tierskulpturen werden zum Blickfang oder es tanzen plötzlich Schneeflocken als Projektion auf der Hauswand.

Weil Besuche in Corona-Zeiten unterbleiben sollen und längst nicht jedes mühevoll in Szene gesetzte Grundstück im Vorbeifahren sichtbar ist, möchte die „Zeitung für Ganderkesee“ die am schönsten hergerichteten Gärten im Gemeindegebiet auf einer Zeitungsseite sichtbar machen.

Schicken Sie uns Fotos Ihrer Weihnachtsbeleuchtung per E-Mail (agentur@redganderkesee.de) oder über unsere Facebook-Seite (Zeitung für Ganderkesee) – gerne mit Angabe der Bauerschaft, in der die Aufnahme entstanden ist. Eine Auswahl der Bilder soll vor dem Fest in der NWZ veröffentlicht werden.