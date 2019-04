Ganderkesee Seit rund acht Monaten laufen die Bauarbeiten im Ganderkeseer Freibad am Heideweg – Zeit für eine Zwischenbilanz mit Henry Peukert, Geschäftsführer der Bäder- und Saunabetriebsgesellschaft, der sich jetzt schon spürbar darauf freut, eines der attraktivsten und modernsten Bäder weit und breit zu bekommen. In gut einem Jahr wird es fertig sein. „Wir sind voll im Zeitplan“, berichtete Peukert. „Jetzt kommen immer mehr Firmen auf die Baustelle.“

2,75 Tonnen am Haken

Zum Beispiel die Firma Hüffermann: Vergangene Woche rückte sie mit einem großen Kran an, der mal eben gut 2,75 Tonnen an den Haken nahm. So schwer ist der Schwallwassertank allein fürs Kinderbecken, der in einer Grube auf einer Betonsohle abgestellt wurde. „Er verschwindet später komplett unter der Wiese“, erklärte Peukert. Mit Hilfe dieses Tanks – für das Schwimmerbecken wird auch noch einer eingesetzt – lässt sich der Wasserstand regulieren. Er nimmt das sogenannte Schwallwasser auf, das über den Beckenrand läuft. Durch ein Rohrsystem wird es zur Filteranlage geleitet und kommt gesäubert zurück in den Tank. „Mit unserer Filteranlage können wir Trinkwasserqualität herstellen“, sagte Peukert. Das wird auch erwartet: „Die Ansprüche an die Wasserhygiene sind in den vergangenen 20 Jahren stark gestiegen“, weiß der Geschäftsführer.

Schnellerer Kreislauf

Mit diesen Ansprüchen sind auch die Leitungs- und Pumpensysteme gewachsen: „Rohre und Anschlüsse sind heute viel größer als früher“, so Peukert, „sie ermöglichen den schnelleren Wasserkreislauf und eine höhere Umwälzgeschwindigkeit.“ Das Fließschema wird künftig auf Bildschirmen jederzeit zu sehen sein, aber eingreifen muss im Normalfall niemand mehr: Wasserstände und Wasserqualität werden von Mess- und Regelzellen automatisch kontrolliert und reguliert.

Dabei fließen auch Erkenntnisse ein, die bei früheren Bäderbauten noch keine so große Rolle gespielt haben. Zum Beispiel gehen mit jedem Badegast vier Liter Wasser verloren: Dieses sogenannte Schleppwasser trägt ein Besucher an jedem Badetag beim Verlassen des Beckens mit den Körper nach draußen – das muss ausgeglichen werden. Aber nicht nur das Verdrängungsvolumen spielt eine Rolle für den Wasserstand, sondern auch die Körperhygiene: Allein durch den Schweiß auf der Haut, erklärt Henry Peukert, gelangen so viele Stoffe ins Becken, dass zur Verdünnung pro Schwimmer 30 Liter frisches, sauberes Wasser zugeführt werden müssen.

Selber beeindruckt

Der Geschäftsführer hat schon viele Bäder gesehen, unter anderem war er in Berlin für alle 62 Anlagen der Hauptstadt verantwortlich. Doch was in Ganderkesee zurzeit geschieht, kann ihn noch echt beeindrucken – auch weil die Technik ihn und sein Team künftig in die Lage versetzen wird, „das Angebot so wirtschaftlich und umweltfreundlich wie möglich zu gestalten.“ Und auch so flexibel wie möglich: Kurzfristige Lösungen für Saisoneröffnung oder -schluss werden fortan viel leichter sein.