Ganderkesee Ein Brautkleid hatte sie schon, auch ein Gebiss fand den Weg in ihre Räume: Seit 2004 ist Birgit Martens (63) federführend, wie sie selbst sagt, für die Verwaltung der Fundsachen im Rathaus zuständig. Noch, denn demnächst geht Birgit Martens in Rente.

„Ich hab mich immer gefreut, wenn der Besitzer gefunden werden konnte“, sagt die 63-Jährige. Das ist mal schneller möglich, manchmal dauert es und manche Sachen werden nie abgeholt. Sechs Monate müssen die Fundsachen im Rathaus lagern, mindestens. „Manches liegt auch etwas länger“, verrät Birgit Martens. Aber was passiert mit Fundsachen, die nicht abgeholt werden? „Ist die Frist abgelaufen, fragen wir den Finder, ob er die Sache übernehmen möchte“, erklärt Birgit Martens.

Keine Versteigerung

Nimmt der Finder sein Recht nicht in Anspruch, werden die Sachen entweder vernichtet oder beispielsweise an soziale Einrichtungen übergeben. „Versteigerungen lohnen sich für uns vom Aufwand her nicht“, sagt Christian Hallanzy aus der Gemeindeverwaltung. Organisatorisch gehört das Fundbüro mit zu seiner Abteilung. Dass es die Versteigerungen nicht mehr gibt, bedauert Birgit Martens. „Die haben mir immer sehr viel Spaß gemacht“, gesteht sie. Aber der Aufwand sei, im Vergleich zu den Erträgen, wirklich zu hoch gewesen, „auch wenn wir wirklich gute Versteigerungen hatten“. 2014 fand die letzte Fundsachenversteigerung statt, seitdem gebe man geeignete Fundsachen, vor allem Fahrräder, beispielsweise an die Flüchtlingshilfe oder die Fahrradwerkstatt der Ländlichen Erwachsenenbildung, die diese dann für Menschen mit geringem Einkommen wieder fit machen.

Aber natürlich kommen nicht nur Fahrräder ins Fundbüro. Auf seinen Besitzer oder seine Besitzerin wartet beispielsweise noch ein Tagebuch mit Blumenmotiv. Auch ein paar CDs, Schuhe, ein Kinderwagen, Regenschirme und Schulranzen lagern noch im Keller. Wer etwas davon für sich beanspruchen will, muss aber schon nachweisen können, dass es beispielsweise wirklich das eigene Fahrrad ist. „Das ist nicht immer ganz so einfach“, weiß Birgit Martens.

Ab einem Gegenwert von mindestens zehn Euro sind die Finder übrigens verpflichtet, den Fund abzugeben, betont Hauke Gruhn, Pressesprecher der Gemeinde Ganderkesee.

Abgleich mit Polizei

Zwei Räume nimmt das Fundbüro im Keller des Rathauses in Beschlag: einmal den Fundraum, wo alles von Schuhen bis hin zu Kinderwagen gelagert wird, und dann noch ein Verschlag rein für Fahrräder. Diese stellen auch den Großteil der Fundsachen. „Hier geht auch immer eine Meldung an die Polizei raus“, erklärt Birgit Martens. „Die gleichen das dann mit den Meldungen der gestohlenen Fahrräder ab.“

Manchmal ist auch etwas mehr detektivische Arbeit nötig. Jacken werden nach Hinweisen auf den Besitzer kontrolliert, wenn im Portemonnaie kein Ausweis ist, versuchen es die Mitarbeiter im Fundbüro über andere Hinweise. „Bei Handys gucken wir immer auf die SIM-Karte“, verrät Birgit Martens einen ihrer Tricks. Darüber könne man den Anbieter erfahren und der kann dann den Besitzer kontaktieren.

Das Fundbüro geht auch mit der Zeit: „Man kann online sehen, was bei uns abgegeben wurde“, erklärt Christian Hallanzy. In den nächsten Jahren wird es eventuell auch eine Möglichkeit geben, dass die Gemeinde Online-Versteigerungen anbietet. Aber das ist noch Zukunftsmusik.

Faschingsfunde

Egal ob online oder offline: Mühe geben sich die Mitarbeiter im Rathaus immer. Und auch Service wird großgeschrieben: „Wenn der Besitzer beispielsweise in Bremen wohnt, muss er nicht extra herkommen“, so Birgit Martens. Dann wird die Fundsache zu einem passenden Fundamt in Bremen geschickt. Das könnte ab morgen auch wieder der Fall sein, denn dann will die GGV die übrig gebliebenen Faschings-Fundsachen ins Fundbüro bringen.

Claus Arne Hock https://www.nwzonline.de/autor/claus-hock Volontär, Agentur Schelling

Redaktion Ganderkesee Tel: 04222 8077 2743 Lesen Sie mehr von mir

Die aktuellen Fundsachen können auf der Internetseite der Gemeinde eingesehen werden: www.ganderkesee.de